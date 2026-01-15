Em novo desafio ao Google, OpenAI aposta em tradutor do ChatGPT

As ferramentas de tradução se tornaram parte quase essencial da internet nos últimos anos, com o Google Tradutor consolidado como referência entre os usuários. No entanto, a chegada discreta do ChatGPT Translate, da OpenAI, lança um novo desafio à hegemonia do Google, ao incorporar a inteligência artificial para traduzir textos com mais precisão.

De início, o ChatGPT Translate se assemelha ao seu concorrente: a interface tem caixas de entrada e saída de texto e detecção automática dos 50 idiomas suportados. Mas o diferencial está no uso da IA para fazer uma edição inteligente da tradução ao considerar o contexto, o tom e o público-alvo.

Usuários podem reformular os textos traduzidos com um toque e, assim, torná-los mais formais, mais simples ou adaptados para a linguagem acadêmica, por exemplo.

Além disso, é possível continuar a "conversa" com o chatbot a partir de perguntas adicionais, alterar a redação ou mudar para outro idioma sem precisar recomeçar toda a tradução do zero. Quando o usuário opta por fazer essas alterações, ele é redirecionado para a página inicial do ChatGPT, com um comando pré-definido.

Limitações

Apesar da inovação, o recurso da OpenAI tem suas limitações: ainda não funciona plenamente com imagens e não aceita documentos, sites ou escrita manual, atividades que o Google Tradutor já executa há muitos anos.

Outro ponto de atenção é que a ferramenta oferece suporte a um número de idiomas consideravelmente menor que o Google, que consegue identificar e traduzir mais de 200 línguas.

Google reage para manter liderança no setor de tradução

A chegada repentina do ChatGPT em 2022 levou o Google a reformular suas estratégias de IA e acelerar processos para manter sua liderança na internet. E isso se estende aos recursos de tradução: no mês passado, a empresa fez a integração do Tradutor com o Gemini, seu assistente de IA, para refinar as traduções.

Agora, com o auxílio do chatbot, o Google Tradutor pode traduzir expressões idiomáticas, locais e até gírias com mais precisão. A funcionalidade continua em fase de desenvolvimento e não está disponível para todos os países e idiomas.

Também foram adicionados mais recursos para prática de idiomas, que possibilitam ao usuário acompanhar quantos dias consecutivos realizou atividades, algo semelhante ao Duolingo.