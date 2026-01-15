Em novo desafio ao Google, OpenAI aposta em tradutor do ChatGPT

OpenAI: empresa lidera ranking das startups de IA que mais captaram recursos nos EUA em 2025 (Getty Images)
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09h25.
As ferramentas de tradução se tornaram parte quase essencial da internet nos últimos anos, com o Google Tradutor consolidado como referência entre os usuários. No entanto, a chegada discreta do ChatGPT Translate, da OpenAI, lança um novo desafio à hegemonia do Google, ao incorporar a inteligência artificial para traduzir textos com mais precisão.
De início, o ChatGPT Translate se assemelha ao seu concorrente: a interface tem caixas de entrada e saída de texto e detecção automática dos 50 idiomas suportados. Mas o diferencial está no uso da IA para fazer uma edição inteligente da tradução ao considerar o contexto, o tom e o público-alvo.
Usuários podem reformular os textos traduzidos com um toque e, assim, torná-los mais formais, mais simples ou adaptados para a linguagem acadêmica, por exemplo.
Além disso, é possível continuar a "conversa" com o chatbot a partir de perguntas adicionais, alterar a redação ou mudar para outro idioma sem precisar recomeçar toda a tradução do zero. Quando o usuário opta por fazer essas alterações, ele é redirecionado para a página inicial do ChatGPT, com um comando pré-definido.
Apesar da inovação, o recurso da OpenAI tem suas limitações: ainda não funciona plenamente com imagens e não aceita documentos, sites ou escrita manual, atividades que o Google Tradutor já executa há muitos anos.
Outro ponto de atenção é que a ferramenta oferece suporte a um número de idiomas consideravelmente menor que o Google, que consegue identificar e traduzir mais de 200 línguas.
A chegada repentina do ChatGPT em 2022 levou o Google a reformular suas estratégias de IA e acelerar processos para manter sua liderança na internet. E isso se estende aos recursos de tradução: no mês passado, a empresa fez a integração do Tradutor com o Gemini, seu assistente de IA, para refinar as traduções.
Agora, com o auxílio do chatbot, o Google Tradutor pode traduzir expressões idiomáticas, locais e até gírias com mais precisão. A funcionalidade continua em fase de desenvolvimento e não está disponível para todos os países e idiomas.
Também foram adicionados mais recursos para prática de idiomas, que possibilitam ao usuário acompanhar quantos dias consecutivos realizou atividades, algo semelhante ao Duolingo.