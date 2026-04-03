Fim do Sora abre espaço e impulsiona Kling AI, app chinês de vídeos por inteligência artificial

A decisão da OpenAI de encerrar o Sora, sua ferramenta de geração de vídeos por inteligência artificial, já começa a redesenhar o mercado.

Em poucos dias, concorrentes como o Kling AI, da chinesa Kuaishou, passaram a ganhar tração e ampliar sua base de usuários. O movimento evidencia um ponto crítico na corrida da IA: enquanto a demanda cresce, os custos operacionais ainda são um obstáculo relevante — abrindo espaço para novos players se consolidarem.

Kling AI avança e assume protagonismo

Com a saída do Sora, o Kling AI surge como um dos principais beneficiados. O aplicativo registrou crescimento de 4% nos usuários ativos semanais globais, alcançando 2,6 milhões, segundo dados da Sensor Tower divulgados pela Bloomberg.

Mesmo antes do anúncio da OpenAI, a plataforma chinesa já liderava em usuários ativos mensais, com média de 7,8 milhões em março, contra 4,7 milhões do Sora.

O avanço não é isolado. Outras plataformas, como RunwayML e Vidu, também registraram aumento de usuários, sinalizando uma redistribuição rápida de mercado.

O custo que derrubou o Sora

O fim do Sora reforça um dos principais desafios da inteligência artificial generativa: o custo.

Ferramentas de geração de vídeo exigem alto poder computacional e infraestrutura robusta, o que eleva significativamente o custo operacional. Apesar da popularidade inicial — com crescimento de downloads de 4.400% após o lançamento — o produto não se sustentou financeiramente.

Segundo dados da Sensor Tower, o Sora gerou cerca de US$ 1,4 milhão em receita, um valor pequeno frente aos US$ 1,9 bilhão do ChatGPT no mesmo período.

A decisão da OpenAI foi estratégica: simplificar o portfólio e direcionar recursos para áreas com maior potencial, como robótica e produtos corporativos.

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Demanda cresce entre criadores e empresas

Mesmo com os desafios, a demanda por ferramentas de vídeo com IA segue em alta.

Criadores de conteúdo, cineastas e profissionais de marketing têm adotado essas soluções para acelerar produção, reduzir custos e escalar operações criativas.

Big techs como Google, Meta e xAI também avançam no desenvolvimento de modelos de texto para vídeo e imagem para vídeo, ampliando a competição.

A tendência indica que o vídeo gerado por IA deve se tornar uma peça central na produção digital nos próximos anos.