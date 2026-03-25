IA de vídeos realistas faz receita da dona do app Kwai aumentar 12%

A Kuaishou, empresa chinesa de tecnologia dona do app de vídeos Kwai, informou que fechou o último trimestre com crescimento de 12% na receita e alta de 16% no lucro líquido ajustado, na comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2024. O destaque do balanço foi o avanço das frentes ligadas à inteligência artificial, impulsionadas pelo Kling AI, aplicativo da companhia voltado à geração de conteúdo audiovisual.

A empresa elevou em 19% os gastos com pesquisa e desenvolvimento em IA, movimento que ajudou a levar a receita do Kling AI para US$ 47,6 milhões no trimestre, acima dos US$ 42 milhões registrados nos últimos meses de 2024.

Segundo Cheng Yixiao, cofundador da companhia, o aumento dos investimentos nos grandes modelos do Kling AI está ligado à expansão da base de usuários e à maior necessidade de capacidade computacional. Em outras palavras, a Kuaishou passou a gastar mais para sustentar o crescimento de uma ferramenta que vem ganhando relevância dentro do negócio.

Descrito pela empresa como um modelo multimodal de vídeo, o Kling AI reúne entradas de texto, imagem, vídeo e assunto em um único sistema de geração e edição. A versão 2.6 ampliou essa proposta ao permitir a criação de vídeos com narração mais natural, efeitos sonoros de ação e áudio ambiente em um só processo, aproximando a ferramenta de usos mais profissionais.

O reflexo dessa estratégia apareceu com força na divisão de marketing digital, que teve alta de 14,5% e encerrou 2025 com receita de US$ 3,3 bilhões. A leitura da empresa é que as aplicações de IA ajudaram a acelerar a produção de conteúdo comercial e a melhorar o engajamento nas plataformas.

No braço de e-commerce, o crescimento foi ainda maior: 28%. A receita da área chegou a US$ 882 milhões nos últimos meses de 2025. Para a Kuaishou, o Kling AI teve papel importante no desempenho mais forte dos produtos voltados a vendas online, em um momento em que plataformas digitais tentam usar IA para tornar anúncios e vitrines mais eficientes.

Já a receita gerada por lives ficou em US$ 1,36 bilhão, ligeiramente abaixo dos US$ 1,37 bilhão registrados no mesmo período de 2024. O dado sugere estabilidade em uma área que já foi uma das principais da empresa, mas que agora divide protagonismo com novas frentes apoiadas em inteligência artificial.

A companhia também vem tentando simplificar o uso de sua tecnologia. Em fevereiro, lançou o Kling 3.0, apresentado como uma estrutura “tudo em um”, capaz de reunir texto, imagem, áudio e vídeo em uma interface única. A proposta acompanha uma tendência mais ampla da indústria de IA, que tenta concentrar diferentes funções em um só ambiente para facilitar a adoção.

Kuaishou reforça infraestrutura para sustentar avanço da IA

A empresa afirma que a expansão do uso de IA em seu ecossistema de conteúdo e negócios deve ajudar a sustentar um crescimento de maior qualidade nos próximos trimestres. Para dar conta dessa demanda, a Kuaishou está construindo um novo centro de processamento de dados, além da estrutura que já mantém na Mongólia.

O balanço sugere uma empresa que tenta reduzir a dependência de formatos mais maduros, como as transmissões ao vivo, e reposicionar a IA como novo motor operacional. Nesse movimento, o Kling AI deixou de ser apenas uma vitrine tecnológica e passou a ocupar espaço mais concreto na geração de receita.