Ex-Google e Facebook é promovido a sócio em gestora de IA avaliada em US$ 7,2 bi

A Menlo Ventures anunciou a promoção do especialista em TI, Deedy Das, a sócio. Mas quem é Deedy Das?

Antes da Menlo, o indiano atuou como engenheiro no Facebook e no Google, além de ter sido um dos primeiros funcionários da Glean, onde contribuiu para o crescimento da empresa desde o início até a companhia atingir avaliação de US$ 2,2 bilhões em 2023.

Em junho de 2025, a startup foi avaliada em US$ 7,2 bilhões, segundo informações do Business Insider.

O papel de Deedy Das nos investimentos em IA

Na Menlo Ventures, Das assumiu posição de destaque em investimentos ligados à inteligência artificial, infraestrutura e software corporativo. Ele participou da criação do Anthology Fund, fundo de US$ 100 milhões em parceria com a Anthropic, e liderou aportes em empresas como OpenRouter, Wispr Flow e Goodfire.

O OpenRouter, por sua vez, passou de 10 trilhões de tokens processados por ano para 250 trilhões em 2025, crescimento que reflete a expansão da receita vinculada ao uso da plataforma.

Já a Goodfire pesquisa o comportamento de modelos de aprendizado de máquina, enquanto o Wispr Flow transforma discursos em textos estruturados.

Das ganhou notoriedade no setor por identificar inconsistências em dados de startups durante processos de diligência, utilizando ferramentas de inteligência artificial para verificar métricas apresentadas por empreendedores.

A promoção de Das ocorre em meio a movimentos da Menlo Ventures para ampliar sua equipe com profissionais de perfil técnico. Neste ano, a gestora também contratou Matt Kraning, especialista em segurança cibernética que vendeu sua startup à Palo Alto Networks , em uma operação superior a US$ 1 bilhão.