Cibersegurança em expansão: Palo Alto Networks fecha compra da CyberArk por US$ 25 bilhões

A Palo Alto Networks, empresa de cibersegurança, chegou a um acordo para a compra da CyberArk, companhia de segurança de identidade digital. O acordo gira em torno de US$ 25 bilhões, numa transação combinada de ações e dinheiro.

Segundo as bases do acordo, os acionistas da CyberArk receberão US$ 45 em dinheiro e 2,2 ações ordinárias da Palo Alto Networks para cada ação da CyberArk. Isso representa um valor patrimonial aproximado de US$ 25 bilhões para a CyberArk e um prêmio de 26% em relação à média dos últimos 10 dias dos preços médios dos papéis da CyberArk até dia 25 de julho.

O negócio foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas companhias e deverá ser concluída no segundo semestre do ano fiscal de 2026 da Palo Alto Networks. A expectativa é que a transação impacte positivamente a receita e a margem bruta da Palo Alto Networks já no primeiro ano fiscal após a realização das sinergias.

Potencial combinado

A união das duas empresas marca a entrada da Palo Alto Networks no mercado de segurança de identidade.

"Nossa estratégia sempre foi entrar em categorias em seu ponto de inflexão, e acreditamos que esse momento chegou para a segurança de identidade. Essa abordagem guiou nossa evolução de uma empresa de firewall de nova geração para uma líder de cibersegurança multiplataforma", disse Nikesh Arora, CEO da Palo Alto Networks. "Hoje, o avanço da IA e a explosão de identidades de máquinas deixam claro que o futuro da segurança depende da visão de que toda identidade requer os níveis adequados de controle de privilégios."

A combinação das plataformas deve eliminar lacunas de segurança e simplificar as operações. A tendência é que os recursos da CyberArk sejam totalmente integrados às plataformas Strata e Cortex, da Palo Alto Networks, usando IA para fornecer segurança orientada por identidade e respostas em tempo real.