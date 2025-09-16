Meta vaza por engano novos óculos com tela da Ray-Ban e Oakley

Um vazamento feito pela própria Meta adiantou lançamentos previstos para o Meta Connect 2025, principal evento da empresa sobre realidade aumentada, inteligência artificial e metaverso. Em um vídeo não listado no YouTube, o qual foi posteriormente excluído, a big tech revelou novos modelos de óculos inteligentes da Ray-Ban e da Oakley.

Divulgado pelo site UploadVR, o vazamento mostra o novo Ray-Ban com display de realidade aumentada (HUD), que é o lançamento mais aguardado da empresa de Mark Zuckerberg. As imagens revelam uma pequena tela na lenta direita, por meio da qual serão exibidas notificações, além de possibilitar interações com a IA e navegação.

Os lançamentos desta semana darão sequência à parceria entre Meta e EssilorLuxottica, firmada em 2020. Desde 2021, a big tech vende Ray-Bans com câmeras embutidas e assistentes de IA. Neste ano, a colaboração foi expandida com o lançamento de dispositivos inteligentes da marca Oakley, também do maior fabricante óptico do mundo.

Embora os novos óculos não sejam uma surpresa – desde pelo menos agosto circulam notícias sobre a linha “Hypernova” ou “Celeste” –, o fato de eles serem lançados com a marca Ray-Ban, em vez de uma marca própria da Meta, chama a atenção.

Relatórios anteriores indicavam dificuldades técnicas no design dos óculos, especialmente devido à espessura necessária das hastes para acomodar o display, o que havia levado a EssilorLuxottica a “recusar a ideia”. No entanto, em julho a Meta fez um investimento de US$ 3,5 bilhões para adquirir cerca de 3% da empresa, o que pode ter influenciado na decisão de manter a marca Ray-Ban.

Com esse nome, o produto terá maior apelo para o consumidor e poderá ser demonstrado e vendido em lojas da EssilorLuxottica ao redor do mundo. O preço estimado é de US$ 800. A Meta deverá apresentar os óculos oficialmente durante o evento desta quarta e quinta-feira, 17 e 18 de setembro, com início às 21h (horário de Brasília).

Diferenciais dos novos modelos

O grande diferencial deste lançamento é a tela integrada aos Ray-Bans. O display ficará posicionado na lente direita, projetando informações no campo de visão do usuário. Embora não se trate de realidade aumentada avançada, como o protótipo Orion, o dispositivo permitirá navegação e interação com a IA da Meta.

Além disso, os óculos serão controlados pelo bracelete sEMG (electromiografia superficial), que detecta gestos, como deslizar os dedos sobre uma superfície para enviar uma mensagem ou navegar entre opções.

Além dos óculos Ray-Ban, o vazamento também revelou o modelo Oakley Sphaera. Com um design esportivo, o dispositivo possui uma câmera centralizada logo acima do nariz, destacando-se como uma opção voltada para usuários que buscam tecnologia em acessórios mais voltados para o esporte.