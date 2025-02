Ex-CTO da OpenAI, Mira Murati busca US$ 1 bilhão para sua nova startup de IA

A Thinking Machines Lab, startup fundada por Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI, está em busca de uma rodada de investimentos de US$ 1 bilhão, com o objetivo de alcançar uma avaliação de US$ 9 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo Business Insider.

O valor impressiona, considerando que a empresa tem menos de um ano de existência, mas reflete o apetite do mercado por startups de inteligência artificial, especialmente aquelas fundadas por ex-executivos da OpenAI.

Murati trabalhou por seis anos e meio na OpenAI e teve papel central no desenvolvimento do ChatGPT e de outros projetos de IA. Em novembro de 2023, foi nomeada CEO interina após a demissão repentina de Sam Altman, mas rejeitou a posição dias depois, reassumindo seu cargo como CTO quando Altman foi reintegrado.

Desde que deixou a OpenAI, o futuro de Murati gerou especulações no Vale do Silício, até que a Thinking Machines Lab emergiu oficialmente na última semana. Em um post no blog da empresa, Murati descreveu a startup como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de IA, voltado a tornar os sistemas mais acessíveis, personalizáveis e versáteis.

Além do capital, a Thinking Machines Lab também atraiu uma equipe de peso. Murati recrutou engenheiros e pesquisadores da OpenAI, Meta e Anthropic. Entre eles estão John Schulman, co-líder da criação do ChatGPT, Jonathan Lachman, ex-diretor de projetos especiais da OpenAI, e Alexander Kirillov, que trabalhou diretamente no modo de voz do ChatGPT.

Murati se junta a uma lista crescente de ex-líderes da OpenAI que decidiram abrir suas próprias empresas. Ilya Sutskever, ex-cientista-chefe da OpenAI, fundou a Safe Superintelligence logo após sair da empresa em maio de 2024. Antes disso, Dario e Daniela Amodei, também ex-OpenAI, criaram a Anthropic, uma das principais concorrentes no setor.