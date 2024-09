Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, anuncia saída após seis anos na empresa

Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, anunciou sua saída da empresa nesta quarta-feira (25). Em uma mensagem destinada aos funcionários, a executiva declarou: "Após muita reflexão, tomei a difícil decisão de deixar a OpenAI" . Murati trabalhou por seis anos e meio na empresa, tendo assumido brevemente o cargo de CEO interina durante a tentativa de destituição de Sam Altman no ano passado.

A OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT e uma das startups mais valiosas do Vale do Silício, enfrenta um momento de transição. Em 2023, a empresa apoiada pela Microsoft viu a saída de vários executivos de peso, como Ilya Sutskever e John Schulman, fundadores da empresa. A companhia está atualmente em negociações para levantar mais de US$ 6 bilhões , com uma avaliação estimada em cerca de US$ 150 bilhões.

Na mensagem aos colaboradores, Murati explicou que não há um "momento ideal para se afastar de um lugar que se estima", mas que sentia que este seria o momento certo. Ela mencionou os recentes lançamentos da OpenAI, incluindo os novos modelos OpenAI o1, como marcos de uma "nova era" de interação e inteligência artificial. Murati creditou essas conquistas ao talento e à habilidade da equipe da OpenAI.

Murati afirmou que sua saída se dá por motivos pessoais, dizendo que deseja "criar tempo e espaço para fazer a própria exploração". No entanto, enfatizou que seu foco imediato é garantir "uma transição suave" dentro da empresa. "Ainda que eu possa não estar mais na linha de frente com vocês, continuarei torcendo por todos vocês", concluiu a ex-executiva.

Mudanças na liderança da OpenAI

A saída de Murati reflete um período de grandes transformações na liderança da OpenAI. Após o golpe fracassado contra Altman, o futuro da empresa parece depender cada vez mais de novas rodadas de financiamento e avanços tecnológicos significativos. Com o crescente interesse em inteligência artificial generativa, a OpenAI segue sendo uma protagonista no setor, mas enfrenta o desafio de manter sua equipe de liderança estável.