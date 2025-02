Alibaba anuncia versão em código aberto de sua IA de geração de vídeo

grupo Alibaba anunciou nesta quarta-feira, 26, que irá tornar o código da sua inteligência artificial de vídeos Wan 2.1 aberto. anunciou nesta quarta-feira, 26, que irá tornar o código da suaaberto.

O lançamento da versão pública vem em um contexto de crescente competição na indústria de inteligência artificial da China. A startup chinesa DeepSeek conseguiu atenção mundial ao lançar uma IA de ponta em código aberto com menos recursos do que concorrentes dos Estados Unidos, como OpenAI.

O Alibaba lançou sua primeira IA de geração de vídeo em janeiro deste ano, chamada de Wanx 2.1, dizendo que a ferramenta se destaca na geração de visuais realistas, melhorar qualidade dos pixels, seguir leis físicas e otimizar a exatidão na execução de instruções. A companhia também pretende lançar seu modelo QwQ-Max em código aberto em breve, segundo a Reuters.

Após perder espaço no e-commerce, já que sua participação no mercado caiu de 80% em 2017 para 37% em 2023, a companhia direcionou seus esforços para IA.

O grupo anunciou investimento de US$ 53 bilhões em inteligência artificial e computação em nuvem nos próximos três anos. O aporte tem o intuito de "reforçar o compromisso (do Alibaba) com a inovação tecnológica a longo prazo (...) e destaca o foco da empresa no crescimento impulsionado pela IA”.