EUA libera modelos de IA da Anthropic, do Claude, e encerra bloqueio de três semanas

O governo dos Estados Unidos retirou os controles de exportação que mantinham bloqueados dois dos modelos de inteligência artificial (IA) mais avançados da Anthropic, o Fable 5 e o Mythos 5.

O anúncio foi feito pela própria empresa na terça-feira, 30, encerrando um bloqueio de quase três semanas que havia tirado os modelos do ar em todo o mundo.

"Recebemos a notificação de que o Departamento de Comércio retirou os controles de exportação sobre o Claude Fable 5 e o Mythos 5", afirmou a Anthropic, em publicação na rede social X. A empresa disse que vai começar a restaurar o acesso a partir desta quarta-feira, 1º de julho, e agradeceu aos usuários "pela paciência" e a todos que colaboraram na reativação dos modelos.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5. We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon. We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

O fim de uma queda de braço

A liberação encerra um dos episódios mais tensos entre o governo Trump e uma empresa de IA.

Em 12 de junho, três dias após o lançamento público dos modelos, o Departamento de Comércio emitiu uma diretriz de controle de exportação que suspendia o acesso de qualquer estrangeiro ao Fable 5 e ao Mythos 5 — inclusive funcionários estrangeiros da própria Anthropic.

Sem conseguir aplicar a restrição de forma seletiva, a empresa desligou os dois modelos para todos os clientes no mundo.

A ação do governo foi motivada por preocupações de segurança nacional, após relatos de que uma falha nos modelos poderia permitir que agentes mal-intencionados os usassem como ferramentas de ataque cibernético.

A Anthropic contestou a gravidade do problema, classificando a medida como um "mal-entendido" e afirmando que a vulnerabilidade apontada já existia em modelos disponíveis há meses no mercado.

A liberação em etapas

A retirada total das restrições veio em fases.

Na sexta-feira anterior, 26, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, já havia autorizado a volta do Mythos 5 para um grupo restrito de cerca de 100 instituições americanas consideradas parceiras de confiança, incluindo operadores de infraestrutura crítica e agências do governo. O Fable 5, versão de uso mais amplo, seguia bloqueado.

Nesta terça, a liberação foi estendida aos dois modelos.

Segundo Lutnick, em publicação no X, seu escritório "trabalhou de perto com a Anthropic para analisar e aprovar o Fable 5", com o objetivo de "fortalecer a liderança dos Estados Unidos em IA".

A Anthropic afirmou ter colaborado com o governo para tratar os riscos e se comprometido a desenvolver padrões e protocolos para lançamentos futuros de seus modelos.

Um precedente que ficou em aberto

Apesar do desfecho, o episódio deixou uma marca no setor. Foi uma das primeiras vezes em que o governo americano usou seus poderes de controle de exportação para tirar do ar um modelo de IA já em uso comercial — um precedente que mostrou que a disponibilidade de uma tecnologia amplamente adotada pode ser interrompida no meio do caminho, com base em uma avaliação de segurança.

O caso também expôs a ausência de regras claras.

Tanto a Anthropic quanto a OpenAI vêm pressionando o governo para criar um processo formal de revisão de modelos, em vez de decisões tomadas caso a caso — como aconteceu na semana passada, quando a OpenAI liberou seu modelo GPT-5.6 apenas para um grupo restrito de parceiros aprovados, também a pedido do governo.

A administração Trump tem, sob um decreto recente, prazo até agosto para criar critérios padronizados de avaliação de risco de novos modelos de IA.

O contexto comercial

A liberação chega em um momento sensível para a Anthropic, que protocolou de forma confidencial seu pedido de abertura de capital (IPO) em 1º de junho e foi avaliada em US$ 965 bilhões em sua última rodada de captação.

A empresa também lançou nesta terça-feira o Claude Sonnet 5, novo modelo intermediário — e, no anúncio, fez questão de destacar seu desempenho fraco em cibersegurança, justamente a área que motivou o bloqueio dos outros modelos.

Com a retirada das restrições, a Anthropic afirmou que compartilhará novas informações em breve sobre o retorno completo dos modelos. Por ora, a empresa se limita a dizer que a reativação começa nesta quarta.