Governo dos EUA manda Anthropic suspender acesso a modelos de IA por 'segurança nacional'

A Anthropic anunciou na noite de sexta-feira, 12, que suspendeu o acesso a dois de seus modelos de inteligência artificial (IA), em cumprimento a uma ordem de segurança nacional dos Estados Unidos.

Apenas três dias depois de lançar publicamente o Fable 5, a empresa afirmou em uma publicação em seu site que recebeu uma diretriz do governo que proíbe todos os cidadãos estrangeiros de acessar esse modelo e o Mythos 5, por motivos de "segurança nacional". A ordem se aplica até mesmo aos funcionários estrangeiros da Anthropic.

"O efeito dessa ordem é que precisamos desativar imediatamente o Fable 5 e o Mythos 5 para todos os nossos usuários, a fim de garantir o cumprimento", declarou a empresa.

O grupo informou que a mensagem do governo não especifica exatamente o que preocupa o governo.

No entanto, seu "entendimento é que o governo acredita ter descoberto um método para contornar as restrições, ou 'desbloquear', no modelo Fable 5 para facilitar atividades de hacking".

Segundo o Wall Street Journal, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, enviou na sexta-feira uma carta ao CEO da Anthropic, Dario Amodei, informando que os modelos mais recentes da empresa, Fable 5 e Mythos 5, agora estão sujeitos a restrições de exportação, citando um funcionário do governo.

Trata-se de uma das intervenções mais contundentes até agora do governo dos Estados Unidos na corrida pela inteligência artificial.

A Anthropic e suas concorrentes estão em uma disputa acelerada para lançar novas ferramentas aos clientes antes de suas ofertas públicas iniciais (IPOs), que são muito aguardadas pelo mercado, e atrasos ou barreiras regulatórias podem custar bilhões de dólares a essas empresas, segundo o WSJ.

Fable 5

O Fable 5, lançado na terça-feira, é uma versão restrita do Mythos 5. Trata-se de um modelo de IA que a Anthropic deixou fora do alcance do público, diante da preocupação de que tenha "capacidades sem precedentes" para identificar vulnerabilidades de software — ou falhas no código que hackers poderiam explorar.

O modelo sem restrições do Mythos 5 só foi disponibilizado para determinadas empresas.

A Anthropic afirmou que revisou o método de "desbloqueio" que está no centro das especulações e suas vulnerabilidades, mas não considerava que o Fable 5 conceda aos hackers capacidades que já não estejam disponíveis por meio de outros modelos públicos.

"Não concordamos que a descoberta de um possível desbloqueio limitado deva ser motivo para retirar um modelo comercial implementado para centenas de milhões de pessoas", disse a empresa.

Trump, Anthropic e a IA

A Anthropic se viu envolvida em uma disputa jurídica com o governo Trump por se recusar a permitir que sua tecnologia fosse potencialmente utilizada para vigilância em massa e armas autônomas. Isto levou o Pentágono a rescindir os contratos com a empresa.

No início deste mês, Trump assinou um decreto sobre inteligência artificial (IA) que permite ao governo realizar a supervisão dos modelos mais avançados da tecnologia. A justificativa usada pela Casa Branca para adotar a medida é o "reforço da segurança digital".

"É política dos Estados Unidos promover a inovação e a segurança da IA, trabalhando em colaboração com o setor privado para modernizar os sistemas de informação governamentais e privados e fortalecê-los contra ameaças externas; proteger o engenho e a propriedade intelectual americanos contra exploração e roubo por adversários; e cultivar as capacidades avançadas de IA dos Estados Unidos", diz o documento.

A ordem marcou uma mudança na postura adotada pelo presidente americano. Até então, integrantes do governo alinhados a Donald Trump defendiam a redução de barreiras regulatórias para fortalecer a competitividade americana diante da China no desenvolvimento de IA.