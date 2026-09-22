As 8 habilidades de inteligência artificial mais procuradas pelo mercado de trabalho (Magnific)
Jornalista
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15h52.
Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 17h31.
O avanço das tecnologias de automação no ambiente corporativo transformou as exigências dos processos seletivos. Em diferentes setores, a busca por profissionais capazes de integrar ferramentas de inteligência artificial às rotinas de trabalho tornou-se uma prioridade estratégica.
Segundo o relatório Future of Jobs, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a capacidade de utilizar sistemas automatizados para otimizar tarefas e resolver problemas complexos figura entre os requisitos mais valorizados pelas empresas. A fluência nessas tecnologias expandiu-se além do setor de tecnologia da informação.
Para responder a essa demanda, profissionais de áreas como marketing, finanças, direito e recursos humanos desenvolvem novas competências operacionais e analíticas. A seguir, destacam-se oito capacidades práticas que ganham espaço no mercado atual.
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A relação diária com plataformas digitais exige técnicas específicas para obter respostas precisas dos sistemas e elevar a eficiência das entregas.
A habilidade de estruturar comandos claros e contextualizados para modelos de linguagem permite extrair dados relevantes com rapidez. Saber formular instruções detalhadas e delimitar formatos de saída otimiza a elaboração de relatórios, documentos e análises estratégicas.
A integração de ferramentas no-code com plataformas de inteligência artificial possibilita automatizar processos operacionais encadeados. Essa prática elimina tarefas manuais repetitivas na gestão de e-mails, atualização de bancos de dados e agendamentos.
Utilizar algoritmos para processar grandes volumes de informação acelera a identificação de padrões de consumo e tendências de mercado. O profissional não precisa dominar linguagens de programação, mas deve saber orientar o sistema para obter dados úteis.
O conhecimento sobre o funcionamento básico dos modelos probabilísticos ajuda a reconhecer as limitações de cada ferramenta. Essa compreensão evita o uso inadequado de softwares e melhora a escolha das soluções para cada desafio corporativo.
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A verificação constante dos dados gerados por algoritmos é indispensável para manter a precisão das entregas. Identificar as chamadas alucinações de dados garante que relatórios e apresentações corporativas mantenham a confiabilidade e o rigor analítico.
O conhecimento sobre conformidade e proteção de dados torna-se essencial com a expansão do uso de plataformas abertas. Garantir que informações sigilosas da empresa não sejam inseridas em sistemas públicos reduz riscos de vazamentos e penalidades legais.
Liderar processos que combinam o trabalho humano com a atuação de agentes autônomos digitais exige novas competências de gestão. O profissional precisa distribuir demandas considerando a capacidade de execução dos robôs e a visão crítica da equipe.
A aplicação de ferramentas automatizadas para criar jornadas personalizadas transforma o atendimento ao cliente e o relacionamento corporativo. Profissionais que moldam interações sob medida aumentam a eficiência das operações comerciais e de suporte.
A consolidação dessas competências reflete uma mudança estrutural nas empresas modernas. As organizações buscam profissionais que combinam visão de negócios com capacidade técnica para resolver desafios diários.
A aplicação prática dessas habilidades traz vantagens operacionais diretas para as rotinas de trabalho:
A evolução contínua das ferramentas digitais exige atualização constante e acompanhamento das transformações no mercado de trabalho.
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