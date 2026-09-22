5 tarefas que você deveria entregar para a IA antes que outro profissional faça isso

Profissionais que aprendem a usar inteligência artificial no trabalho não precisam necessariamente entregar tarefas inteiras à tecnologia. Em muitos casos, o ganho está em delegar etapas que consomem tempo e exigem pouco trabalho manual.

Uma pesquisa da Microsoft com mais de 6 mil trabalhadores de 56 empresas identificou redução de tempo em atividades como leitura de e-mails e produção de documentos entre pessoas que utilizaram o Copilot.

O ponto é identificar quais tarefas podem ser aceleradas sem transferir para a ferramenta a responsabilidade pela decisão final.

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1. Pesquisa e levantamento de informações

Pesquisar informações para uma apresentação, relatório ou reunião pode consumir horas. A inteligência artificial pode ajudar a organizar perguntas, resumir documentos e estruturar os principais pontos de uma pesquisa.

O profissional continua responsável por verificar as fontes, conferir dados e decidir quais informações realmente são relevantes.

Uma análise da Microsoft baseada em 200 mil conversas com o Copilot identificou que buscar informações e escrever estão entre as atividades profissionais mais procuradas pelos usuários.

2. Primeira versão de textos

E-mails, relatórios, atas, descrições de projetos e apresentações podem começar com um rascunho produzido por IA.

Em vez de começar com uma página em branco, o profissional pode fornecer contexto, objetivo, público e informações essenciais. A ferramenta gera uma primeira versão que será revisada posteriormente.

O cuidado está em não tratar o texto gerado como versão definitiva. Revisão humana continua necessária, principalmente quando há informações técnicas, jurídicas ou estratégicas.

3. Organização de reuniões

Antes de uma reunião, a IA pode transformar documentos extensos em tópicos, organizar perguntas e sugerir uma pauta.

Depois do encontro, também pode ajudar a estruturar anotações em formato de resumo, decisões tomadas e próximos passos.

Esse tipo de uso é especialmente útil porque transforma uma atividade pouco estruturada em uma sequência de tarefas mais simples.

4. Análise inicial de dados

Planilhas e conjuntos de informações podem ser difíceis de interpretar quando o profissional precisa encontrar padrões manualmente.

Ferramentas de IA podem ajudar a identificar tendências, organizar categorias, sugerir perguntas e explicar determinados resultados em linguagem simples.

A análise, porém, deve ser validada pelo profissional, principalmente quando os dados influenciam decisões financeiras, comerciais ou de gestão.

Aprender a identificar quais tarefas podem ser automatizadas é uma das formas mais práticas de incorporar IA à rotina profissional sem depender apenas de tentativa e erro.

5. Preparação para apresentações e decisões

A IA também pode funcionar como uma espécie de interlocutor antes de uma apresentação ou decisão importante.

O profissional pode pedir que a ferramenta faça perguntas difíceis, apresente possíveis objeções, identifique lacunas em um argumento ou sugira pontos que não foram considerados.

Nesse caso, o valor não está em deixar a decisão para a máquina, mas em ampliar o processo de preparação.

O Fórum Econômico Mundial aponta que IA e big data estão entre as habilidades que mais devem crescer em importância nos próximos anos, enquanto pensamento analítico, criatividade e aprendizagem contínua também aparecem entre as competências relevantes.

Quem quiser transformar esses usos em prática pode conhecer o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

A lógica é simples: quanto mais repetitiva, estruturada e verificável for uma tarefa, maior tende a ser o espaço para testar o uso de IA. Já decisões que envolvem contexto, responsabilidade, relacionamento e julgamento exigem participação ativa do profissional.

A pesquisa da Microsoft mostra que o uso da tecnologia no trabalho já está concentrado em atividades como informação, escrita, ensino e orientação, mas os efeitos variam conforme a profissão e a tarefa.

No trabalho, a inteligência artificial não precisa substituir uma função inteira para mudar a produtividade. Muitas vezes, começa assumindo uma etapa específica da rotina. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.