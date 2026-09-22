Como criar um agente de IA que pesquisa, organiza informações e executa tarefas sozinho

Um chatbot responde a uma pergunta. Um agente de IA pode receber um objetivo, decidir quais etapas executar, utilizar ferramentas e avançar na tarefa com menor intervenção humana.

A diferença é importante para quem trabalha com atividades repetitivas ou processos que exigem várias etapas. Segundo a OpenAI, agentes são sistemas capazes de executar tarefas em nome do usuário usando modelos de linguagem, ferramentas e instruções.

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O que é preciso para configurar um agente de IA?

A estrutura básica pode ser dividida em três componentes:

Modelo: o sistema de IA responsável pelo raciocínio e pelas decisões

Ferramentas: recursos que permitem buscar informações ou executar ações

Instruções: regras que determinam como o agente deve trabalhar

Essa estrutura aparece no guia da OpenAI para construção de agentes. A empresa também recomenda estabelecer limites para controlar o que o sistema pode fazer.

1. Defina uma tarefa específica

O primeiro passo é escolher um objetivo claro. Em vez de criar um agente para "ajudar no trabalho", por exemplo, determine uma tarefa mensurável.

Um profissional de marketing poderia configurar um agente para reunir informações sobre concorrentes toda segunda-feira. Um analista poderia usá-lo para organizar dados recebidos em uma planilha.

Quanto mais claro for o resultado esperado, mais fácil será testar se o agente realmente executou o trabalho corretamente.

2. Escreva instruções detalhadas

Depois, descreva como o agente deve agir. As instruções podem determinar:

Qual é o objetivo

Quais fontes podem ser consultadas

Qual formato deve ter a resposta

O que fazer quando faltar informação

O que o agente não pode fazer

A Anthropic recomenda começar por estruturas simples e aumentar a complexidade somente quando isso trouxer algum ganho concreto.

3. Dê acesso às ferramentas necessárias

Um agente só consegue executar ações para as quais possui ferramentas.

Dependendo da aplicação, isso pode significar acesso a mecanismos de busca, arquivos, bancos de dados, planilhas, sistemas internos ou APIs.

Por exemplo, um agente responsável por preparar um relatório semanal pode precisar consultar uma base de dados, analisar os resultados e gerar um documento. Sem essas conexões, ele ficará limitado a produzir texto.

4. Crie limites antes de liberar o agente

Autonomia não significa ausência de supervisão. Um agente que pode enviar mensagens, alterar dados ou realizar operações externas precisa de regras de segurança.

A OpenAI recomenda controles de acesso, validação de resultados e intervenção humana para ações de maior risco ou que sejam difíceis de reverter.

Uma regra simples é exigir aprovação antes de qualquer ação que envolva dinheiro, publicação, exclusão de dados ou comunicação externa.

O objetivo é automatizar a execução sem retirar do profissional o controle sobre decisões importantes.

5. Teste antes de automatizar

Antes de deixar o agente executar a tarefa sozinho, faça testes com situações diferentes. Inclua casos normais, informações incompletas e instruções que possam gerar erros.

Observe não apenas o resultado final, mas também onde o agente erra. A partir desses testes, as instruções e os limites podem ser ajustados.

A Anthropic destaca a importância de avaliar os sistemas e usar pontos de controle para verificar se o agente está avançando corretamente.

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Agente não é sinônimo de automação total

Um agente pode assumir parte da execução, mas isso não significa que todas as tarefas devam ser entregues à inteligência artificial.

A Microsoft aponta, em seu Work Trend Index de 2026, que agentes estão assumindo mais atividades de execução enquanto trabalhadores passam a dedicar mais atenção a direcionamento, decisões e resultados. O levantamento ouviu 20 mil trabalhadores que usam IA em dez países e analisou sinais de produtividade do Microsoft 365.

Na prática, a configuração de um agente começa pela tarefa, passa pelas instruções e ferramentas e termina nos mecanismos de controle e avaliação. Esse processo permite testar a tecnologia em atividades específicas antes de ampliar sua autonomia.

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