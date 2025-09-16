Inteligência Artificial

Essa empresa levantou US$ 200 mi e quer criar gadgets com inteligência artificial já 'de fábrica'

Empresa londrina quer criar um sistema próprio para rodar desde smartphones até óculos inteligentes e robôs humanoides

Nova rodada de investimentos elevou valor da Nothing para US$ 1,3 bilhão

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11h28.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 11h46.

Uma startup de tecnologia com sede em Londres levantou US$ 200 milhões em investimentos (cerca de R$ 1 bilhão) e já é avaliada em US$ 1,3 bilhão. A ambição dela? Liderar a próxima geração de dispositivos eletrônicos com inteligência artificial integrada no próprio sistema operacional, em vez de depender de apps separados.

A ideia é que a IA esteja no coração de tudo: celulares, fones de ouvido, relógios inteligentes, óculos conectados, carros elétricos e até robôs humanoides. O projeto é liderado por Carl Pei, empreendedor conhecido por ter cofundado a OnePlus, marca chinesa que conquistou fãs ao redor do mundo com smartphones de alto desempenho e preços mais acessíveis.

Segundo Pei, a empresa trabalha em um “sistema operacional de IA” que promete oferecer uma experiência muito mais personalizada. “Estamos construindo as fundações para o futuro”, disse ele em comunicado.

O primeiro produto com essa proposta deve ser lançado já no próximo ano. Mas o desafio não é pequeno: historicamente, dispositivos “diferentões” com IA nativa nunca empolgaram o público em larga escala — e agora a empresa terá que competir com gigantes. Um exemplo é o projeto secreto de Jony Ive, ex-designer da Apple, que desenvolve um gadget sem tela em parceria com a OpenAI.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialStartupsSistemas OperacionaisAndroid

