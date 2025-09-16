Essa empresa levantou US$ 200 mi e quer criar gadgets com inteligência artificial já 'de fábrica'

Uma startup de tecnologia com sede em Londres levantou US$ 200 milhões em investimentos (cerca de R$ 1 bilhão) e já é avaliada em US$ 1,3 bilhão. A ambição dela? Liderar a próxima geração de dispositivos eletrônicos com inteligência artificial integrada no próprio sistema operacional, em vez de depender de apps separados.

A ideia é que a IA esteja no coração de tudo: celulares, fones de ouvido, relógios inteligentes, óculos conectados, carros elétricos e até robôs humanoides. O projeto é liderado por Carl Pei, empreendedor conhecido por ter cofundado a OnePlus, marca chinesa que conquistou fãs ao redor do mundo com smartphones de alto desempenho e preços mais acessíveis.

Segundo Pei, a empresa trabalha em um “sistema operacional de IA” que promete oferecer uma experiência muito mais personalizada. “Estamos construindo as fundações para o futuro”, disse ele em comunicado.

O primeiro produto com essa proposta deve ser lançado já no próximo ano. Mas o desafio não é pequeno: historicamente, dispositivos “diferentões” com IA nativa nunca empolgaram o público em larga escala — e agora a empresa terá que competir com gigantes. Um exemplo é o projeto secreto de Jony Ive, ex-designer da Apple, que desenvolve um gadget sem tela em parceria com a OpenAI.