Elon Musk busca US$ 5 bilhões para expansão da xAI após saída do governo

Na semana seguinte à sua saída do governo Trump e ao anúncio de que focaria integralmente em suas empresas, Elon Musk está em busca de US$ 5 bilhões para financiar a expansão de sua startup de inteligência artificial, a xAI, incluindo a construção de um data center em Memphis, no Tennesse.

Esse capital será levantado por meio da venda de dívidas da startup, as quais serão colocadas no mercado pelo banco Morgan Stanley, segundo a Bloomberg. Para atrair investidores, a taxa de juros oferecida é de dois dígitos. A operação inclui três tipos de títulos: um empréstimo a taxa flutuante, outro a taxa fixa e notas seniores garantidas. O valor captado será destinado a fins corporativos gerais, com compromissos previstos para 17 de junho.

Fontes indicam que a taxa inicial para o empréstimo a taxa flutuante está cerca de 7 pontos percentuais acima do índice de referência, enquanto as notas seniores renderiam aproximadamente 12%. Até o momento, a demanda já superou US$ 3,5 bilhões. Representantes da xAI e do Morgan Stanley não comentaram o assunto oficialmente.

O data center Colossus, em Memphis, já conta com 200 mil unidades de processamento gráfico (GPUs) para treinar modelos de IA, e Musk planeja adicionar outros 1 milhão em uma segunda instalação próxima ao local, conforme declarou em entrevista à CNBC.

Essa movimentação reforça o forte interesse do mercado em IA, assim como em apostar nas investidas de Musk. No final de março, o bilionário anunciou a venda da plataforma X para a xAI, num negócio estimado em US$ 33 bilhões, resultando na XAI Holdings. Notícias recentes indicam que a empresa busca levantar até US$ 20 bilhões em financiamento.

O Morgan Stanley tem longa relação com Musk, tendo liderado o financiamento da aquisição da X (antigo Twitter) em 2022, um negócio de US$ 44 bilhões. Apesar dos desafios e da instabilidade que cercaram a operação, o banco conseguiu realocar a dívida e lucrar significativamente com as transações recentes.

Foco 24/7 no trabalho

Além da captação para a xAI, Musk recentemente levantou US$ 600 milhões para a Neuralink, sua empresa de neurotecnologia, e está vendendo US$ 300 milhões em ações da xAI em oferta secundária.

As movimentações confirmam o anúncio do empresário de que voltaria a focar 24/7 em suas empresas após a saída do governo. A Tesla, por exemplo, vinha sofrendo quedas no valor de suas ações e em número de vendas, especialmente na Europa – 49% em abril. Após o anúncio, a montadora teve alta de quase 7%.