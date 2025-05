Neuralink, de implantes cerebrais, levanta US$ 600 milhões e atinge avaliação de US$ 9 bilhões

A Neuralink, empresa de mapeamento cerebral de Elon Musk, levantou US$ 600 milhões de dólares em investimento, com avaliação pré-capitalização de cerca de US$ 9 bilhões, segundo a Semafor.

Isso representa um crescimento de quase três vezes desde o final de 2023, já que, naquele ano, a PitchBook avaliou a empresa em US$ 3,5 bilhões. O montante e a avaliação também superam os números reportados pela Bloomberg em abril – US$ 500 milhões e US$ 8,5 bilhões, respectivamente.

Desde a avaliação de 2023, a Neuralink implantou três chips em pacientes paralisados ou com dificuldades para falar, incluindo um homem do Arizona com esclerose lateral amiotrófica (ELA) que não conseguia se comunicar verbalmente. No mês passado, ele publicou um vídeo no X, também do bilionário, usando o chip para se comunicar.

Embora mais voluntários estejam recebendo implantes cerebrais da empresa, o MIT Technology Review avalia que produto ainda não está pronto para ser comercializado.

Pequena parte do império de Musk

Apesar do avanço, a Neuralink representa uma parcela menor do império de Musk, que, depois do foco no trabalho para o governo dos EUA, das instabilidades do X e da queda nas vendas da Tesla, disse estar de volta ao trabalho 24/7.

A SpaceX, por exemplo, captou recursos com avaliação de US$ 180 bilhões em agosto e chegou a valer US$ 350 bilhões no mercado secundário em dezembro do ano passado, segundo dados da PitchBook. A mais recente empresa de Musk, a xAI, foi avaliada em US$ 80 bilhões ao se fundir com a rede social X, formando uma companhia combinada avaliada em US$ 113 bilhões.