Elon Musk anuncia venda do X para a xAI, sua empresa de inteligência artificial

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira, 28, a venda da X, sua empresa de mídia social, para a xAI, sua companhia ligada à inteligência artificial. O negócio deve girar em torno de US$ 33 bilhões.

“Os futuros da xAI e da X estão entrelaçados”, disse Musk em um post sobre a venda da X. ”Hoje, damos oficialmente o passo para combinar os dados, modelos, computação, distribuição e talento. Essa combinação desbloqueará um imenso potencial ao combinar a capacidade e o conhecimento avançados de IA da xAI com o enorme alcance da X.”

Embora Elon Musk não tenha anunciado mudanças imediatas no X, o chatbot Grok, desenvolvido pela xAI, já está integrado à plataforma. Segundo Musk, a combinação das empresas proporcionará “experiências mais inteligentes e significativas” aos usuários.

A notícia surge em meio à crescente atenção sobre o envolvimento de Musk no Departamento de Eficiência Governamental da administração Trump.

O CEO de Tesla e SpaceX comprou o Twitter em um acordo avaliado em cerca de US$ 44 bilhões em outubro de 2022, implementando enormes cortes de custos e logo mudando de nome para X.

Musk lançou a xAI há menos de dois anos para “entender a verdadeira natureza do universo”. A startup vem tentando competir diretamente com a OpenAI, a startup de IA que Musk cofundou em 2015 como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos.

Mais tarde, o magnata deixou a OpenAI e recentemente se envolveu em uma disputa jurídica e de relações públicas com a empresa e o CEO Sam Altman sobre a direção que a companhia tomou.

Na xAI, a equipe de Musk vem desenvolvendo grandes modelos de linguagem e produtos de software de IA, competindo com OpenAI, Google, Microsoft, Meta e outros. X e xAI já foram interligados, com o chatbot Grok da xAI disponível para usuários do aplicativo de mídia social.

Em junho, a xAI anunciou que construiria um supercomputador em Memphis, Tennessee, para treinar Grok. E em setembro, Musk revelou que parte do dispositivo de Memphis, agora conhecido como Colossus, já estava online.

Em uma rodada de financiamento no ano passado, os investidores avaliaram a xAI em cerca de US$ 50 bilhões. De acordo a Bloomberg, a empresa estava em negociações para levantar fundos e ter uma avaliação de US$ 75 bilhões.

Já a OpenAI estava perto de encerrar uma rodada rodada de investimentos em fevereiro na casa dos US$ 260 bilhões, enquanto a startup de IA generativa Anthropic foi avaliada em US$ 61,5 bilhões em um acordo fechado neste mês.