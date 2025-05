Ações da Tesla sobem 7% após Musk anunciar retorno ao trabalho 24/7

As ações da Tesla subiram quase 7% na terça-feira, 27, após o CEO Elon Musk anunciar que voltará a dedicar-se integralmente à empresa.

No último fim de semana, Musk afirmou em sua rede social, X (antigo Twitter), que pretende passar a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para focar intensamente na Tesla, na empresa de inteligência artificial xAI e na plataforma X.

Os mercados americanos estiveram fechados na segunda-feira devido ao feriado do Memorial Day, o que adiou para terça a reação dos investidores à declaração de Musk.

A declaração vem em meio a problemas técnicos recentes na plataforma X, que enfrentou uma série de interrupções desde que Musk a adquiriu em 2022. Ele destacou a necessidade de melhorias operacionais após falhas no sistema de redundância, que deveriam ter evitado os apagões.

Além disso, Musk revelou que vai priorizar seus negócios em detrimento da atuação política, da qual deve se afastar significativamente. No começo do ano, ele já havia mencionado a intenção de reduzir seu envolvimento político e diminuir gastos com doações eleitorais.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.

I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.

As evidenced by the 𝕏 uptime issues this week, major operational…

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025