DeepSeek acelera lançamento de novo modelo de IA para escapar de restrições dos EUA

Em meio à crescente competitividade da indústria de inteligência artificial da China, a startup DeepSeek busca acelerar esforços para manter a vantagem conquistada após o lançamento do modelo de IA R1, que, mesmo utilizando chips menos potentes, conseguiu criar uma IA competitiva com as de big techs dos Estados Unidos.

Agora, agora a startup quer adiantar a chegada do sucessor do R1, o R2. O modelo estava previsto para ser lançado em maio, de acordo com a Reuters, que cita três pessoas familiarizadas com o assunto. Mas as fontes não deram detalhes a respeito da linha do tempo de lançamento do R2.

A companhia espera que o novo modelo seja capaz de produzir melhor codificação e raciocinar em outras linguagens para além do inglês.

Dificuldades com chips

O sucesso da DeepSeek no início deste ano levantou questionamentos sobre a continuidade da liderança dos Estados Unidos na corrida pela IA. A chegada do R2 pode trazer preocupações para o governo do país, que identificou na IA uma prioridade nacional. Em meio a corrida pela tecnologia, os EUA aumentaram as restrições de exportação de chips para a China. Com isso, a Nvidia criou chip H20, menos potente, para atender os clientes chineses, inclusive a DeepSeek.

Mas conseguir esses itens pode se tornar ainda mais difícil para a criadora do R1 e outras empresas do país, já que a Casa Branca avalia aumentar mais uma vez as restrições de envio de chips à China.

Embora a tecnologia da DeepSeek seja uma forte concorrente, a empresa enfrentou dificuldades com o aumento da demanda pelos seus produtos. A falta de capacidade computacional de seus provedores fez com que a empresa precisasse restringir o acesso a sua API na primeira semana de fevereiro. A startup só voltou a liberar sua interface de programação nesta semana.