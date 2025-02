Empresas chinesas correm para comprar chips H20 da Nvidia após sucesso da DeepSeek

Empresas de inteligência artificial da China estão aumentando pedidos pelos chips H20 da Nvidia após o sucesso da startup chinesa DeepSeek, que utilizou o semicondutor para seus modelos de linguagem, reporta a Reuters.

O cenário aponta para a dominância da Nvidia no mercado de chips e alivia as preocupações de que a possiblidade de construir uma IA de ponta com menos recursos provocaria uma redução na demanda por esses produtos.

Mas as fontes ouvidas pela Reuters não deram detalhes dos tamanhos das compras e não tinham autorização para falar sobre o assunto.

Entre as companhias que aumentaram de forma significativa os pedidos pelo H20 desde que a DeepSeek conquistou atenção mundial estão grandes nomes como Tencent, Alibaba e ByteDance.

A Nvidia desenvolveu o H20, um chip com capacidade reduzida, para continuar a atender clientes chineses após os Estados Unidos aumentarem as restrições contra as exportações de chips de IA para a China.

Estimativas da SemiAnalysis, uma consultoria de chips, realizadas em meados de 2024 indicaram que a Nvidia deveria enviar cerca de um milhão de chips H20 para a China naquele ano, o que geraria receita de US$ 12 bilhões. A quantidade de unidades vendidas do H20 é quase o dobro do produto da rival chinesa Huawei, o Ascend 910B.

Agora, o presidente dos EUA, Donald Trump, avalia implementar mais restrições para enviar os semicondutores à China, o que também poderia explicar o boom de pedidos. Mas as fontes citaram como motivo o sucesso da DeepSeek.