Inteligência Artificial

EUA foca em AGI, China aposta em aplicações práticas — qual proposta tem mais chances de vencer?

Enquanto os Estados Unidos buscam a inteligência artificial geral, a China prioriza soluções práticas e acessíveis, em uma disputa que pode se estender por décadas

Segundo o Wall Street Journal, estratégia chinesa pode ser mais inteligente, mas não garante que o país vencerá a corrida pela IA (Kevin Lamarqu/Reuters)

Segundo o Wall Street Journal, estratégia chinesa pode ser mais inteligente, mas não garante que o país vencerá a corrida pela IA (Kevin Lamarqu/Reuters)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14h25.

Estados Unidos e China seguem rumos opostos na corrida pela inteligência artificial: enquanto o primeiro investe bilhões de dólares na busca da inteligência artificial geral (AGI), o segundo aposta em aplicações práticas e acessíveis da tecnologia.

No lado ocidental, gigantes do Vale do Silício como OpenAI, Google e Meta disputam a criação de máquinas capazes de igualar ou superar a inteligência humana. A expectativa é que a AGI revolucione a ciência, transforme o setor militar e elimine tarefas repetitivas do dia a dia.

Para isso, a busca tem mobilizado investimentos maciços em talentos, data centers e energia, em uma corrida cujo impacto potencial é comparado ao da bomba atômica sobre a ordem global no final da Segunda Guerra Mundial.

Na China, o foco é diferente. O governo de Xi Jinping incentiva o setor de tecnologia a desenvolver ferramentas práticas, de baixo custo, capazes de aumentar a eficiência e gerar lucro imediato.

Modelos de IA domésticos já são usados em tarefas como correção de exames, previsões meteorológicas, policiamento e orientação agrícola. Além disso, universidades e hospitais estão implantando sistemas que auxiliam médicos e operam robôs em fábricas, tornando a tecnologia útil já no presente.

O Estado chinês também apoia a estratégia com fundos bilionários — em janeiro, anunciou US$ 8,4 bilhões para startups —, incentivos locais e um plano nacional conhecido como “AI+”, voltado para a integração da IA em pesquisa, indústria e serviços até 2030.

Além disso, o país está apostando em modelos de código aberto, que permitem que empresas construam negócios ao redor da tecnologia de forma mais barata e rápida, acelerando sua difusão global e aumentando a preocupação de empresas e autoridades dos EUA.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialEstados Unidos (EUA)ChinaOpenAIGoogleMetaXi JinpingData center

Mais de Inteligência Artificial

Salesforce adota agentes de IA e demite 4 mil funcionários do suporte

Ações da Alibaba em Hong Kong sobem 19% nesta segunda, 1, com crescimento da nuvem e avanço em IA

Alibaba avança com novo chip de IA local e mais versátil, mas desafio à Nvidia ainda está longe

Crowdstrike compra Onum por US$ 290 milhões e aposta em IA para antecipar ameaças cibernéticas

Mais na Exame

Ciência

Mesmo com calorias iguais, ultraprocessados engordam mais que comida fresca

Inteligência Artificial

Salesforce adota agentes de IA e demite 4 mil funcionários do suporte

Mundo

Trump diz que Índia ofereceu corte de tarifas, mas afirma que proposta veio tarde

Mercados

Alpargatas, dona da Havaianas, ganha recomendação de compra do UBS: entenda os motivos