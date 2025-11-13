Blue Origin lança supernave, pela 2ª vez, em missão para estudar Marte

A Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, realizou nesta quinta-feira, 13 de novembro, o segundo lançamento do foguete New Glenn, seu veículo mais potente e rival direto da Starship, da SpaceX. O lançamento partiu da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, por volta das 18h, no horário de Brasília.

Durante a missão, o propulsor se separou da nave conforme o planejado e pousou em uma plataforma no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros do ponto de decolagem, informou a Reuters. O restante do foguete seguiu sua trajetória no espaço. Assim como no primeiro voo, o teste ocorreu sem tripulantes.

Esta foi a primeira missão comercial da New Glenn, que havia realizado seu voo inaugural em janeiro deste ano. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, a Nasa pagou US$ 18 milhões à Blue Origin pelo lançamento. O valor está inserido no projeto da missão Escapade, cujo orçamento total é de US$ 55 milhões — considerado modesto em comparação com outros programas espaciais da agência norte-americana, que podem atingir cifras bilionárias.

A missão Escapade envolve o envio de duas espaçonaves rumo a Marte, com o objetivo de estudar o ambiente espacial do planeta vermelho.

O que é a Missão Escapade?

Lançadas com o foguete da Blue Origin, as sondas da Escapade fazem parte de uma iniciativa da Nasa para ampliar o conhecimento sobre a interação do campo magnético de Marte com o vento solar. A expectativa é que os dados contribuam para futuras missões tripuladas ao planeta.

Além das sondas da missão Escapade, a New Glenn também transporta uma tecnologia de demonstração desenvolvida pela empresa privada de satélites Viasat.

O CEO da Blue Origin, Dave Limp, declarou que a equipe da companhia trabalha atualmente na produção de outras oito cápsulas e em múltiplos motores destinados ao foguete New Glenn. Ele também destacou a colaboração contínua entre a empresa e a Nasa no desenvolvimento de novas missões espaciais.

"O objetivo é alcançar um ritmo muito mais rápido à medida que aprendemos com cada um desses voos. Então, vamos continuar acelerando conforme avançamos."

"Essa missão representa o que a Nasa faz de melhor: parcerias e a capacidade de ser um pouco mais ousada, realizando projetos científicos a um custo que antes não era possível alcançar".