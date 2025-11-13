Ciência

Blue Origin lança supernave, pela 2ª vez, em missão para estudar Marte

Lançamento foi feito a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida

Blue Origin: empresa de dono da Amazon lança foguete nesta quinta-feira (CHANDAN KHANNA/AFP/Getty Images)

Blue Origin: empresa de dono da Amazon lança foguete nesta quinta-feira (CHANDAN KHANNA/AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18h43.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 18h52.

Tudo sobreBlue Origin
Saiba mais

A Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, realizou nesta quinta-feira, 13 de novembro, o segundo lançamento do foguete New Glenn, seu veículo mais potente e rival direto da Starship, da SpaceX. O lançamento partiu da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, por volta das 18h, no horário de Brasília.

Durante a missão, o propulsor se separou da nave conforme o planejado e pousou em uma plataforma no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros do ponto de decolagem, informou a Reuters. O restante do foguete seguiu sua trajetória no espaço. Assim como no primeiro voo, o teste ocorreu sem tripulantes.

Esta foi a primeira missão comercial da New Glenn, que havia realizado seu voo inaugural em janeiro deste ano. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, a Nasa pagou US$ 18 milhões à Blue Origin pelo lançamento. O valor está inserido no projeto da missão Escapade, cujo orçamento total é de US$ 55 milhões — considerado modesto em comparação com outros programas espaciais da agência norte-americana, que podem atingir cifras bilionárias.

A missão Escapade envolve o envio de duas espaçonaves rumo a Marte, com o objetivo de estudar o ambiente espacial do planeta vermelho.

O que é a Missão Escapade?

Lançadas com o foguete da Blue Origin, as sondas da Escapade fazem parte de uma iniciativa da Nasa para ampliar o conhecimento sobre a interação do campo magnético de Marte com o vento solar. A expectativa é que os dados contribuam para futuras missões tripuladas ao planeta.

Além das sondas da missão Escapade, a New Glenn também transporta uma tecnologia de demonstração desenvolvida pela empresa privada de satélites Viasat.

O CEO da Blue Origin, Dave Limp, declarou que a equipe da companhia trabalha atualmente na produção de outras oito cápsulas e em múltiplos motores destinados ao foguete New Glenn. Ele também destacou a colaboração contínua entre a empresa e a Nasa no desenvolvimento de novas missões espaciais.

"O objetivo é alcançar um ritmo muito mais rápido à medida que aprendemos com cada um desses voos. Então, vamos continuar acelerando conforme avançamos."

"Essa missão representa o que a Nasa faz de melhor: parcerias e a capacidade de ser um pouco mais ousada, realizando projetos científicos a um custo que antes não era possível alcançar".

Acompanhe tudo sobre:Blue OriginSpaceXFoguetesjeff-bezosNasa

Mais de Ciência

Mitos e verdades sobre o sono comprovados pela ciência

Sinais de rádio revelam natureza de suposto cometa alienígena

Consumo de álcool pode acelerar em 11 anos risco de hemorragias cerebrais

Tempestade solar canibal pode gerar auroras boreais e afetar GPS; entenda

Mais na Exame

Casual

5 bares karaokê com boas comidas e repertórios em São Paulo

Mercados

Lucro do Nubank sobe 41% no trimestre, para US$ 782,5 milhões

Brasil

Lula cobra empenho de ministros na aprovação de projetos para segurança

Carreira

O que falta para seu time ser verdadeiramente responsável? Começe por esses cinco pilares