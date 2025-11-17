Future of Money

Pix, Embedded Finance: como eles estão transformando as finanças?

Conheça a startup que se aventurou no Pix em 2020 e agora aposta no Embedded Finance para transformar as finanças no Brasil

Digital generated image of blue and yellow glowing data on black background. (Getty Images/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09h30.

Como o Pix abriu caminho para a digitalização financeira no Brasil? De que forma o embedded finance está mudando a relação das empresas com o sistema bancário? E por que estamos entrando na era do crédito depois da era das contas?

Para responder a essas questões, Ticiana Amorim, CEO da Aarin Techfin, startup adquirida pelo Bradesco, é a convidada do podcast do Future of Money. Com experiência e trajetória de sucesso no empreendedorismo, Ticiana explica como sua empresa ajudou a democratizar o acesso à tecnologia financeira e quais são os próximos passos dessa transformação. Assista ao vídeo.

