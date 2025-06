Thinking Machines Lab, de Mira Murati, levanta US$ 2 bilhões na maior rodada inicial da história

Bilhões de dólares são movimentados diariamente na corrida pela inteligência artificial. Além das big techs e seus investimentos volumosos, startups promissoras também recebem quantias significativas para expandir suas operações e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias. Foi o que aconteceu com a Thinking Machine Lab, que fechou a maior rodada de tipo “seed” ou semente de todos os tempos: US$ 2 bilhões.

Essa rodada indica um estágio ainda inicial de captação de recursos, mas faz sentido considerando a fundação da empresa por Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI e seu time de peso, incluindo outros nomes da desenvolvedora do ChatGPT, além de veteranos de Meta, Google e Mistral AI. Isso tem gerado grande interesse no mercado e atraído investidores que veem grande potencial de retorno.

Liderada pela Andreessen Horowitz, a rodada avaliou a Thinking Machine Lab em US$ 10 bilhões, um valor impressionante para uma startup ainda em seus estágios iniciais. A marca de US$ 2 bilhões não tem precedentes. Normalmente, grandes rodadas do mesmo tipo nos EUA ficam na faixa entre US$ 200 milhões e US$ 450 milhões.

Entre as maiores captações iniciais, destacam-se o Yuga Labs (US$ 450 milhões), conhecida pelos NFTs Bored Ape Yacht Club, a Lila Sciences (US$ 200 milhões), que desenvolve laboratórios autônomos baseados em IA, e a Binance.US (US$ 200 milhões), braço norte-americano da corretora cripto. Porém, nenhuma delas chega perto do tamanho do investimento recebido pela Thinking Machines.

Qual o diferencial da Thinking Machines Lab?

Em vez de adotar o modelo fechado e competitivo de outras big techs, a empresa propõe uma abordagem mais aberta. Seu objetivo é colaborar com pesquisadores e empresas, compartilhando suas tecnologias para, assim, construir o futuro da IA.

O que torna a rodada de investimento ainda mais impressionante é a relativa falta de surpresa em torno dela. O histórico de Murati e de outros membros fundadores da OpenAI fez com que o mercado esperasse um grande sucesso, dado o impacto da empresa no setor de IA e seu atual valor de mercado de US$ 300 bilhões, cerca de 30 vezes a receita anual da empresa.