De forma unânime, OpenAI rejeita proposta de compra de Musk

A OpenAI, que controla do ChatGPT, rejeitou oficialmente nesta sexta-feira a proposta de Elon Musk de comprar a matriz sem fins lucrativos da startup de inteligência artificial por US$ 97,4 bilhões.

Em uma curta carta ao advogado de Musk na sexta-feira, o advogado da OpenAI, William Savitt, disse que o conselho da OpenAI havia revisado a proposta e determinado que a "muito divulgada 'oferta' do bilionário não é, na verdade, uma oferta", segundo relatos da CNBC.

A "proposta, mesmo como apresentada inicialmente, não é do melhor interesse da missão da OAI e é rejeitada", escreveu Savitt a Marc Toberoff, advogado que representa Musk no caso. "A decisão do conselho da OpenAI sobre este assunto é unânime".

"Qualquer reorganização potencial da OpenAI fortalecerá nossa organização sem fins lucrativos e sua missão de garantir que a AGI beneficie toda a humanidade", escreveu ele, referindo-se à inteligência artificial geral.

Musk ofereceu US$ 97,4 bilhões

No início desta semana, Toberoff revelou que Musk estava liderando um grupo de investidores na oferta para comprar a OpenAI por US$ 97,4 bilhões. A proposta era para a organização sem fins lucrativos que supervisiona o desenvolvedor do ChatGPT. Toberoff disse que enviou a oferta na segunda-feira.

"É hora de a OpenAI retornar à força de código aberto e focada em segurança para sempre que já foi", escreveu Toberoff na época.

Em uma resposta no X, o CEO da OpenAI, Sam Altman, escreveu: "não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões se você quiser". Musk é o dono do X, antigo Twitter. E o valor é 10% da proposta do homem mais rico do mundo pela OpenAI.

Musk então respondeu a Atlman no X, com "vigarista", e em uma resposta a um usuário diferente, o chamou de "Scam Altman".