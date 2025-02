'Hora de retornar ao código aberto': Musk oferece US$ 97,4 bilhões para comprar controle da OpenAI

Um consórcio de investidores liderado por Elon Musk fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões para adquirir o controle da OpenAI, intensificando suas rusgas com o líder da empresa Sam Altman. A proposta foi submetida ao conselho da OpenAI nesta segunda-feira, 10, segundo Marc Toberoff, advogado de Musk.

A oferta ocorre no momento em que Altman tenta consolidar sua estratégia para transformar a OpenAI em uma empresa tradicional de capital aberto. O plano inclui o Stargate, um projeto que prevê até US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial, mas que já enfrenta resistência de concorrentes e investidores.

Musk, que deixou a OpenAI em 2018 após não conseguir obter controle sobre a empresa, justificou sua proposta afirmando que deseja restaurar a missão original da organização. “É hora da OpenAI voltar a ser uma força aberta, focada na segurança e no bem comum”, declarou o bilionário.

A oferta conta com o apoio de investidores estratégicos, incluindo xAI, empresa de IA fundada por Musk, e fundos como Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital e 8VC, liderado por Joe Lonsdale, cofundador da Palantir. O CEO da Endeavor, Ari Emanuel, também apoia a proposta por meio de seu fundo de investimentos.

Elon Musk: bilionário é um dos fundadores da OpenAI

Briga antiga

Em janeiro, Musk enviou uma carta aos procuradores-gerais da Califórnia e de Delaware pedindo que a OpenAI fosse submetida a um processo formal de licitação, argumentando que sua avaliação pode estar subestimada na transição para um modelo comercial.

A OpenAI nega as acusações e afirma que a fundação será compensada de forma justa na conversão para uma empresa privada. Em dezembro, a empresa divulgou documentos alegando que Musk, no passado, apoiou a criação da estrutura comercial, mas desistiu ao não conseguir controle sobre a organização.

A oferta de Musk também se insere em um contexto mais amplo de desafios para Altman. Além do processo judicial movido pelo bilionário, a Meta enviou em dezembro uma carta ao procurador-geral da Califórnia manifestando oposição à reestruturação da OpenAI.

Financiamento da OpenAI sob pressão

A OpenAI enfrenta negociações delicadas com a Microsoft e outros investidores sobre a divisão de participação na nova empresa. A empresa prometeu concluir a transição até o final de 2026 como parte de uma rodada de financiamento de US$ 6,6 bilhões em outubro, que a avaliou em US$ 157 bilhões.

Além disso, a companhia negocia uma nova captação de até US$ 40 bilhões, que poderia elevar seu valor de mercado para até US$ 300 bilhões. O conglomerado japonês SoftBank lideraria essa rodada, com investimentos entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões.

A incerteza gerada pela oferta de Musk pode dificultar a obtenção de recursos para o Stargate, projeto anunciado no mês passado em um evento na Casa Branca. Na ocasião, Altman apareceu ao lado do presidente Donald Trump para divulgar o plano de investimento de US$ 500 bilhões em data centers nos EUA. Musk, apesar de sua proximidade com Trump, não participou da cerimônia e, horas depois, criticou a iniciativa no X, chamando Altman de “trapaceiro”.