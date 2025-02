Sam Altman manda recado para Elon Musk: 'OpenAI não está à venda'

O fundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a empresa não está à venda após Elon Musk, o homem mais rico do mundo, oferecer US$ 97,4 bilhões para comprá-la. Segundo Altman, Musk estaria tentando "atrasar" a companhia de Inteligência Artificial (IA) dona do ChatGPT.

"A OpenAI não está à venda. Nossa missão não está à venda", disse Altman à Bloomberg TV. "Acho que ele está apenas tentando nos atrasar. Ele é, obviamente, um concorrente. Gostaria que ele competisse construindo um produto melhor, mas há muitas táticas envolvidas — inúmeros processos judiciais, outras coisas malucas e, agora, essa oferta."

Embate entre Musk e Altman

A recusa de Altman adicionou mais um capítulo à longa disputa entre ele e Musk. A oferta, liderada pelo CEO da Tesla e da xAI, foi interpretada como uma tentativa de desacelerar o crescimento da OpenAI, segundo Altman.

O empresário, por sua vez, respondeu com ironia, sugerindo que poderia comprar o Twitter (atualmente chamado de X) por US$ 9,74 bilhões.

Esse embate evidencia a crescente rivalidade entre os dois visionários da inteligência artificial, que se estende desde a fundação da OpenAI, em 2015. Musk, que inicialmente ajudou a criar a empresa ao lado de Altman, deixou o conselho em 2018, alegando possíveis conflitos de interesse com a Tesla.

Desde então, ele tem criticado a mudança da OpenAI para um modelo com fins lucrativos, acusando a organização de ter abandonado sua missão original de desenvolver IA para o benefício da humanidade.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Em 2024, a disputa escalou quando Musk entrou com um processo judicial contra a OpenAI e Altman, alegando que a empresa desviou-se de seus objetivos fundacionais ao focar no lucro. A ação trouxe ainda mais atenção regulatória para o setor de inteligência artificial, aumentando a pressão sobre grandes players como a OpenAI, Microsoft e Google.

Recentemente, a tensão entre Musk e Altman atingiu um novo patamar com o anúncio do projeto Stargate, uma iniciativa de infraestrutura de IA apoiada pelo presidente Donald Trump e financiada por gigantes como Oracle e SoftBank. Musk criticou publicamente a viabilidade financeira do projeto, o que resultou em uma troca de farpas entre ele e Altman nas redes sociais.

Na entrevista à Bloomberg TV, Altman voltou a provocar Musk, afirmando que a postura do empresário vem de um lugar de insegurança. Apesar do embate público, o CEO da OpenAI enfatizou que a empresa segue "focada em seus planos de longo prazo".