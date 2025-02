Como Elon Musk perdeu US$ 12,5 bilhões em um único dia

Elon Musk viu sua fortuna encolher em US$ 42,8 bilhões apenas em fevereiro, acompanhando a forte queda das ações da Tesla (TSLA). Na terça-feira, 11, o CEO da montadora perdeu US$ 12,5 bilhões em um único dia, registrando sua menor fortuna desde dezembro, segundo dados da Forbes.

O movimento reflete a crescente preocupação dos investidores com a empresa e o impacto da atuação política de Musk, que hoje está diretamente envolvido com o governo Donald Trump.

As ações da Tesla fecharam a US$ 328,50, queda de 6,3% na terça-feira, atingindo o menor valor desde novembro de 2024. Desde o pico histórico de US$ 479,86 em dezembro, os papéis acumulam uma desvalorização de quase 32%.

Esse declínio eliminou dezenas de bilhões de dólares do patrimônio de Musk, que segue como o homem mais rico do mundo, mas agora com US$ 378,8 bilhões — uma vantagem de US$ 130 bilhões sobre o segundo colocado, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, de acordo com o levantamento da Forbes.

O que está por trás da queda?

A Tesla tem passado por um cenário desafiador, impulsionado por avanços da concorrência e preocupações com a imagem pública de Musk.

Na terça, a queda das ações foi acelerada por novidades da BYD, principal rival chinesa da Tesla, que apresentou avanços em condução autônoma, além de um relatório do banco Oppenheimer alertando que a atividade política de Musk pode afastar consumidores e funcionários.

Na segunda, a consultoria Stifel já havia apontado que a reputação do bilionário poderia criar um "vento contrário" para a empresa, especialmente após dados fracos de vendas na China e na Europa.

Política e negócios: um desafio duplo

A relação de Musk com o governo Trump segue como um ponto de atenção para investidores.

Após doar quase US$ 290 milhões para campanhas republicanas na eleição de 2024, o CEO da Tesla assumiu um papel ativo na administração do presidente, liderando a DOGE, uma agência criada para reduzir o tamanho do governo federal.

O envolvimento político, no entanto, tem gerado preocupações no mercado. Analistas destacam que a postura pública de Musk pode alienar consumidores e dificultar a retenção de talentos na Tesla, especialmente em mercados como a Europa e a China.

Um império sob pressão

A Tesla continua sendo o maior ativo de Musk, representando mais de US$ 150 bilhões de sua fortuna, mas seu portfólio inclui também as gigantes SpaceX, X (antigo Twitter) e xAI. Recentemente, o bilionário fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões para adquirir a divisão sem fins lucrativos da OpenAI, rival de sua startup de inteligência artificial xAI, liderada por Sam Altman.

Analistas, no entanto, veem essa iniciativa como uma distração frente aos desafios da Tesla. Com queda nas vendas e concorrência crescente, o bilionário pode enfrentar dificuldades para recuperar o entusiasmo dos investidores.