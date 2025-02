Musk lança ‘Grok 3’ nesta segunda e promete “‘melhor IA da Terra”

O bilionário Elon Musk anunciou neste sábado, 15, que lançará seu chatbot Grok 3, desenvolvido pela startup de inteligência artificial xAI, na próxima segunda-feira, 17, a partir das 20h, no horário do Pacífico.

Segundo Musk, o produto será disponibilizado com uma demonstração ao vivo e será a "IA mais inteligente da Terra". [\grifar] A ferramenta vai rivalizar com os principais modelos de IA do mercado, como o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e o DeepSeek, criado pela startup chinesa homônima.

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT. Smartest AI on Earth. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2025

Em videoconferência na última quinta-feira, 13, Musk afirmou que o Grok tem "poderosas capacidades de raciocínio" e "superou tudo o que já foi lançado". O bilionário já declarou que o Grok "adora sarcasmo" e responderá perguntas mais "espinhosas", que costumam ser evitadas por outras ferramentas.

O modelo foi treinado com dados sintéticos e será capaz de refletir sobre seus próprios erros, revisando os dados para alcançar consistência lógica, segundo Musk. O nome da ferramenta vem do romance de ficção científica Stranger in a Strange Land, onde "Grok" significa compreender algo de forma profunda e intuitiva. [\grifar]

A versão beta do Grok 3, segundo Musk, estará disponível para todos os assinantes Premium+ do X. O dono da Tesla e do X fundou a xAI em julho de 2023, recrutando pesquisadores da OpenAI, Google DeepMind, Tesla e da Universidade de Toronto.

Oferta pela OpenAI e concorrente chinês

O lançamento da ferramenta ocorre dias após Musk oferecer US$ 97,4 bilhões para comprar o braço sem fins lucrativos da OpenAI. O bilionário cofundou a responsável pelo ChatGPT ao lado de Sam Altman em 2015, mas saiu da empresa em 2018.

Em uma resposta no X, o CEO da OpenAI, Sam Altman, escreveu: "não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões se você quiser". Musk é o dono do X, antigo Twitter. O valor representa 10% da proposta do homem mais rico do mundo pela OpenAI. A oferta foi formalmente rejeitada na última sexta-feira, 14.

A OpenAI passa por um processo de reestruturação para se tornar uma empresa tradicional com fins lucrativos e, assim, levantar mais capital. No entanto, Musk processou a empresa, alegando que ela abandonou sua missão inicial e passou a reservar sua tecnologia mais avançada para clientes privados. O bilionário argumenta que a OpenAI agora tem como foco gerar lucro para a Microsoft.