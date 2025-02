Qual a fortuna de Sam Altman, criador do ChatGPT?

O presidente da OpenAI, Sam Altman, é um dos nomes mais influentes da inteligência artificial, mas, ao contrário do que se poderia imaginar, sua fortuna não vem da empresa responsável pelo ChatGPT.

Estimado em US$ 1,2 bilhão, o patrimônio de Altman tem origem em investimentos estratégicos, principalmente no setor de tecnologia. Segundo a Forbes, ele ocupa a posição 2.530 na lista dos mais ricos do mundo.

Altman não possui participação acionária na OpenAI, apesar de ser cofundador e ocupar o cargo de CEO. Seu salário anual na empresa é de apenas US$ 65 mil, valor considerado simbólico para alguém à frente de uma companhia avaliada recentemente em US$ 157 bilhões.

No entanto, existem discussões sobre a possibilidade de ele receber uma participação de 7% na OpenAI, o que poderia aumentar seu patrimônio em US$ 11 bilhões e mudar sua posição no ranking dos bilionários.

Como Altman ficou bilionário?

Diferente de outros gigantes da tecnologia, como Elon Musk e Mark Zuckerberg, que construíram suas fortunas a partir de suas próprias empresas, Sam Altman se tornou bilionário investindo em startups promissoras. Entre seus principais investimentos estão:

Reddit – Altman detém 8,7% da rede social, que recentemente abriu capital na bolsa;

– Altman detém 8,7% da rede social, que recentemente abriu capital na bolsa; Stripe – a fintech, avaliada em US$ 70 bilhões, é considerada um de seus maiores acertos;

– a fintech, avaliada em US$ 70 bilhões, é considerada um de seus maiores acertos; Airbnb, Uber, Instacart, Asana e DoorDash – empresas nas quais investiu ainda nos estágios iniciais;

– empresas nas quais investiu ainda nos estágios iniciais; Helion Energy e Oklo Inc. – duas apostas de Altman no setor de energia nuclear, visando tecnologias de fusão e reatores compactos.

Em 2021, Altman investiu US$ 375 milhões na Helion Energy, empresa que busca viabilizar a fusão nuclear, e US$ 180 milhões na Retro Biosciences, startup que pretende prolongar a expectativa de vida humana em até 10 anos. Esses investimentos foram financiados, segundo ele, com quase todo o seu patrimônio líquido da época.

Qual a fortuna do criador do ChatGPT?

O patrimônio de Sam Altman é estimado em US$ 1,2 bilhão. Segundo a Forbes, ele ocupa a posição 2.530 na lista dos mais ricos do mundo em fevereiro de 2025.

Quem é Sam Altman?

Sam Altman é um empresário e investidor norte-americano conhecido por seu papel na revolução da inteligência artificial. Ele nasceu em St. Louis, Missouri, em 1985, e desde jovem demonstrou interesse por tecnologia, aprendendo a programar aos oito anos.

O homem de 39 anos começou no mundo da tecnologia ao abandonar a faculdade de ciência da computação em Stanford, em 2005, para fundar a Loopt, um aplicativo de geolocalização. A startup foi vendida em 2012 por US$ 43 milhões, permitindo que ele investisse em novos negócios.

Pouco depois, tornou-se sócio da Y Combinator (YC), uma das mais prestigiadas aceleradoras de startups do Vale do Silício. Em 2014, assumiu o comando da YC e expandiu a atuação da aceleradora. Durante esse período, Altman fez investimentos pessoais em empresas que hoje valem bilhões de dólares, como Stripe, Reddit e Airbnb.

Em 2015, ele cofundou a OpenAI ao lado de Elon Musk e outros investidores, inicialmente como uma organização sem fins lucrativos focada em inteligência artificial segura. Em 2019, após deixar a YC, tornou-se CEO da OpenAI, posição que ocupa até hoje.

No entanto, sua relação com a empresa passou por turbulências. Em novembro de 2023, Altman foi demitido do cargo por desentendimentos com o conselho da OpenAI, mas foi recontratado cinco dias depois, após pressão de investidores como Microsoft e dos próprios funcionários da empresa. O episódio consolidou seu poder dentro da companhia e reforçou sua posição como um dos líderes mais influentes da IA.