‘Fiquei um pouco mais gentil’: como usar a IA para tomar decisões certas, segundo este CEO

Stacy Spikes, CEO do serviço de assinatura de cinema MoviePass (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Em muitas empresas, a inteligência artificial começa a ocupar um espaço mais sensível: o das decisões estratégicas.
A questão deixou de ser operacional e agora envolve julgamento, pessoas e risco. Na prática, executivos estão testando a IA como uma espécie de “chefe de gabinete digital”, ou seja, uma segunda opinião capaz de analisar cenários, ponderar riscos e oferecer perspectivas alternativas antes de decisões complexas.
Mas há uma linha tênue entre apoio e dependência. As informações foram retiradas de Fast Company.
Stacy Spikes, CEO do serviço de assinatura de cinema MoviePass, descreve a IA como um “braço direito executivo” ou conselheiro sênior.
Segundo ele, a tecnologia funciona como mais um par de olhos ao lidar com fornecedores, negociações ou situações delicadas entre pessoas.
“Não deixo que ela tome a decisão por mim”, afirma. “Uso para ter melhor entendimento.”
Spikes relata que utiliza ferramentas de IA para discutir conflitos entre colegas, avaliar caminhos estratégicos ou revisar escolhas antes de executá-las.
Ele compara o uso da tecnologia à contratação de consultorias como McKinsey ou PwC — uma equipe de análise disponível sob demanda.
Em momentos de “bifurcação de decisões”, a IA ajuda a explorar possibilidades. Mas a palavra final permanece humana.
Um ponto curioso relatado por Spikes é comportamental. Ele afirma que a IA o tornou “um pouco mais gentil”.
Ao oferecer perspectivas alternativas e ajudar a considerar diferentes ângulos, a tecnologia pode suavizar impulsos iniciais e ampliar a empatia nas decisões.
