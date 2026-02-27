‘Fiquei um pouco mais gentil’: como usar a IA para tomar decisões certas, segundo este CEO

Em muitas empresas, a inteligência artificial começa a ocupar um espaço mais sensível: o das decisões estratégicas.

A questão deixou de ser operacional e agora envolve julgamento, pessoas e risco. Na prática, executivos estão testando a IA como uma espécie de “chefe de gabinete digital”, ou seja, uma segunda opinião capaz de analisar cenários, ponderar riscos e oferecer perspectivas alternativas antes de decisões complexas.

Mas há uma linha tênue entre apoio e dependência. As informações foram retiradas de Fast Company.

IA como ‘segunda ou terceira opinião’

Stacy Spikes, CEO do serviço de assinatura de cinema MoviePass, descreve a IA como um “braço direito executivo” ou conselheiro sênior.

Segundo ele, a tecnologia funciona como mais um par de olhos ao lidar com fornecedores, negociações ou situações delicadas entre pessoas.

“Não deixo que ela tome a decisão por mim”, afirma. “Uso para ter melhor entendimento.”

Decisões em áreas cinzentas

Spikes relata que utiliza ferramentas de IA para discutir conflitos entre colegas, avaliar caminhos estratégicos ou revisar escolhas antes de executá-las.

Ele compara o uso da tecnologia à contratação de consultorias como McKinsey ou PwC — uma equipe de análise disponível sob demanda.

Em momentos de “bifurcação de decisões”, a IA ajuda a explorar possibilidades. Mas a palavra final permanece humana.

O impacto na liderança

Um ponto curioso relatado por Spikes é comportamental. Ele afirma que a IA o tornou “um pouco mais gentil”.

Ao oferecer perspectivas alternativas e ajudar a considerar diferentes ângulos, a tecnologia pode suavizar impulsos iniciais e ampliar a empatia nas decisões.

