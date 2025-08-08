Carreira

Três novas ferramentas do Gemini para impulsionar os estudos e melhorar seu aprendizado

Novas ferramentas do aplicativo Gemini ajudam nos estudos com IA guiada, vídeos, flashcards e resumos inteligentes

The Google Gemini app logo appears on the screen of a smartphone in Reno, United States, on November 21, 2024. (Photo by Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16h56.

Última atualização em 8 de agosto de 2025 às 16h57.

Na última quarta-feira (6) foi lançado um novo conjunto de ferramentas de aprendizagem para o Gemini. Eles estão disponíveis para todos que querem impulsionar seus estudos com inteligência artificial.

Os recursos foram desenvolvidos para estimular o pensamento crítico, aprofundar a compreensão e tornar o estudo mais eficiente. Saiba quais são as três ferramentas e comece a usá-las agora mesmo.

  • Compreensão de assuntos mais aprofundada com o Aprendizado Guiado

Para facilitar a compreensão de tópicos mais complexos, o Gemini traz o Aprendizado Guiado, criado para ajudar os usuários a compreender mais profundamente o assunto abordado, ao invés de respostas rápidas.

Esse recurso analisa os problemas trazidos passo a passo e adapta as explicações baseando-se nas necessidades, ajudando a descobrir o "como" e o "porquê" por trás dos conceitos. 

Da criação de guias de estudo com seus arquivos de curso à explicação de conceitos complexos com vídeos e recursos visuais, o Gemini atua para ajudar a aprender com facilidade.

  • Recursos visuais integrados para dar vida aos aprendizado

Para ter uma experiência mais completa com o Gemini, agora é possível integrar de forma automática as imagens, os diagramas e os vídeos do YouTube em alta qualidade nas respostas.

Quando você pergunta sobre algum assunto, o Gemini inclui recursos visuais para te ajudar a entender mais facilmente.

  • Ferramentas de preparação para exames

Prepare-se para o seu próximo teste com novas e poderosas ferramentas de estudo. Você pode pedir ao Gemini para criar flashcards e guias de estudo instantaneamente com base nos resultados do seu teste ou em outros materiais de aula, oferecendo uma maneira simples e eficaz de revisar conceitos-chave e reforçar seu aprendizado.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

