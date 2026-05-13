Inteligência Artificial

Brasil deve investir até R$ 2 trilhões em nuvem e IA até 2029, diz Brasscom

Setor de tecnologia já representa 7,2% do PIB brasileiro e mantém crescimento acima da média global em investimentos digitais

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16h58.

Última atualização em 13 de maio de 2026 às 16h58.

O Brasil deve investir até R$ 2 trilhões em tecnologias digitais entre 2026 e 2029, segundo o Relatório Setorial 2025 – Macrossetor de TIC, divulgado pela Brasscom, associação que representa empresas de tecnologia da informação e comunicação. A projeção indica que computação em nuvem e inteligência artificial serão os principais motores da expansão digital no país nos próximos anos.

De acordo com o estudo, a nuvem deve concentrar R$ 765,6 bilhões em investimentos no período, enquanto a inteligência artificial, tecnologia voltada à automação e análise de dados, deve receber R$ 736,6 bilhões. O relatório também prevê crescimento em áreas como big data & analytics, análise avançada de dados, segurança da informação, internet das coisas, conectividade entre dispositivos, e robótica.

Em 2025, o macrossetor de TIC movimentou R$ 919,7 bilhões, equivalente a 7,2% do PIB brasileiro, com avanço de 15% em relação ao ano anterior. O mercado de TIC, isoladamente, somou R$ 498 bilhões e cresceu 22,5%, impulsionado principalmente pela expansão da nuvem, que avançou 35,5% e atingiu R$ 85 bilhões.

O desempenho de segmentos ligados à infraestrutura tecnológica também acelerou. O mercado de hardware movimentou R$ 158,6 bilhões, alta de 26,1%, enquanto dispositivos eletrônicos alcançaram R$ 139,8 bilhões, crescimento de 27,2%. As exportações de TIC chegaram a R$ 62 bilhões e as importações somaram R$ 254,9 bilhões.

Segundo a Brasscom, os números reforçam a retomada do Brasil ao grupo dos dez países que mais investem em tecnologia no mundo. O relatório aponta que os gastos em TI cresceram 13,9% no país em 2024, acima da média global, em meio ao avanço da digitalização de empresas e serviços públicos.

“O relatório confirma que o Brasil vive uma mudança estrutural na forma como empresas, governo e sociedade consomem tecnologia. A perspectiva de até R$ 2 trilhões em investimentos até 2029 mostra que nuvem e inteligência artificial já são centrais para a competitividade do país”, afirmou Affonso Nina, presidente-executivo da Brasscom.

Mercado de trabalho em tecnologia supera 2,1 milhões de empregos

O macrossetor de TIC encerrou 2025 com 2,125 milhões de empregos formais, segundo o levantamento. Ao longo do ano, foram criados 31,3 mil postos de trabalho com carteira assinada, puxados principalmente por software e serviços digitais.

Os salários seguem acima da média nacional. Em software, a remuneração média é 2,9 vezes maior do que a registrada no restante da economia. Já em serviços de TIC, os ganhos são 2,2 vezes superiores. O estudo mostra ainda que 58,8% dos profissionais da área atuam em desenvolvimento de sistemas.

O relatório também registra avanço gradual em indicadores de diversidade. As mulheres representam 39,2% da força de trabalho em TIC, crescimento de 1,1 ponto percentual nos últimos seis anos. No mesmo período, a diferença salarial entre homens e mulheres caiu 6,6 pontos percentuais.

Entre profissionais negros, a participação chegou a 33,3% no setor de tecnologia, embora o estudo destaque desafios para ampliar a presença em cargos de liderança e posições estratégicas.

A expansão da conectividade também aparece como um dos pilares do crescimento digital. Em 2025, 85% da população brasileira estava conectada à internet, com o celular consolidado como principal meio de acesso. Segundo o levantamento, 65% dos usuários acessam a rede exclusivamente pelo dispositivo móvel.

O avanço das conexões M2M IoT, comunicação entre máquinas e dispositivos conectados, ultrapassou 30 milhões de terminais no país. Para a Brasscom, o cenário indica aumento da demanda por infraestrutura digital, mão de obra qualificada e políticas voltadas à inovação nos próximos anos.

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