A técnica em três passos que especialistas usam para extrair o máximo da IA, segundo especialistas

Para muitos profissionais, usar inteligência artificial ainda significa digitar uma pergunta simples e esperar uma resposta imediata. O problema é que, na prática, esse modelo de “uma entrada, uma saída” raramente entrega resultados estratégicos.

À medida que a IA se consolida como ferramenta de produtividade no ambiente corporativo, a diferença competitiva não está apenas no acesso às plataformas, mas na forma como elas são utilizadas.

Jordan Wilson, fundador do podcast Everyday AI e professor de IA na Universidade DePaul, ensina um processo em três etapas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

1. Preparar o modelo antes de pedir o resultado

Segundo Wilson, o primeiro erro é começar já pedindo a entrega final. Antes disso, o usuário deve contextualizar o modelo, explicando o objetivo, o projeto em andamento, o público-alvo e o formato desejado da resposta.

Essa etapa funciona como um briefing. O ideal é finalizar perguntando ao modelo se ele precisa de mais informações antes de iniciar a tarefa. Isso ajuda a reduzir ambiguidades e aumenta a precisão do resultado.

2. Elaborar um prompt detalhado e estratégico

Só depois da preparação vem o pedido formal. Em vez de escrever algo genérico como “crie um slogan para minha empresa”, a recomendação é fornecer instruções específicas com número de opções, tom de voz, público, canal de divulgação e formato de entrega.

A consultora de IA Denise Turley sugere, por exemplo, solicitar múltiplas versões, especificar a plataforma (LinkedIn, Instagram, X) e pedir que a resposta seja apresentada em lista com chamada para ação. Quanto mais contexto, melhor a qualidade do material entregue.

3. Refinar com instruções claras e objetivas

Wilson recomenda fornecer feedback explícito ao modelo, apontando o que funcionou e o que precisa ser melhorado. Em vez de simplesmente dizer “melhore isso”, o ideal é indicar pontos específicos: clareza, tom, profundidade, criatividade ou adequação ao público.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

Se necessário, use mais palavras — e mais contexto. A IA melhora quando recebe direcionamento.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS