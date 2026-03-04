Como funcionam os algoritmos de recomendação dos streamings?

Entenda como pequenas ações do usuário podem influenciar o algoritmo e melhorar as recomendações (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)
Publicado em 4 de março de 2026 às 16h54.
Ao abrir qualquer plataforma de streaming, você encontrará uma lista personalizada de filmes e séries sugeridas para o seu perfil. Por trás dessa curadoria automática estão algoritmos de recomendação que analisam dados de comportamento e o histórico de visualizações para prever preferências.
Os dados cadastrais e avaliações deixadas pelo usuário em outras obras do catálogo também podem ser usados para alimentar o algoritmo. Mas não é só isso. Entenda um pouco mais da estratégia dessas empresas para entregar experiências personalizadas aos seus assinantes.
Os algoritmos de recomendação são sistemas computacionais que sugerem conteúdos com base em padrões identificados no comportamento dos usuários.
Eles utilizam técnicas de estatística e inteligência artificial para prever o que cada pessoa tem maior probabilidade de consumir.Existem dois modelos principais:
As plataformas podem combinar ambos os métodos para melhorar as indicações.
Os algoritmos analisam diferentes tipos de dados, como:
Os sistemas utilizam técnicas de aprendizado de máquina, que permitem que o algoritmo melhore suas previsões à medida que recebe novos dados.
Quanto mais o usuário interage com a plataforma, maior o volume de informações disponíveis para ajustar as recomendações. Assim, o algoritmo identifica padrões e adapta a interface.
Empresas de tecnologia afirmam que o objetivo é aumentar a relevância das sugestões e reduzir o tempo de busca.
Mesmo com grandes volumes de dados, os algoritmos não são infalíveis. Mudanças no gosto do usuário, compartilhamento de contas e consumo ocasional de conteúdos fora do padrão podem afetar as previsões.
Além disso, novos lançamentos ainda não possuem histórico suficiente para alimentar o sistema, o que pode reduzir a precisão inicial.
Algumas técnicas podem ajudar os usuários a ajustar as recomendações de acordo com o que esperam receber da plataforma.Confira abaixo.
A personalização depende da qualidade e consistência dos dados fornecidos pelo próprio usuário.