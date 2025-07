A guerra pela IA: os salários milionários da Meta para atrair talentos

À medida que a competição por talentos em Inteligência Artificial (IA) se intensifica no Vale do Silício, a Meta está oferecendo salários altamente competitivos, com pacotes de compensação para pesquisadores de IA podendo chegar a até US$ 300 milhões em quatro anos.

Com base em registros federais obrigatórios que detalham as faixas salariais de trabalhadores com visto H-1B, a Meta revelou quanto está pagando para cargos-chave, segundo o Business Insider. Por exemplo, engenheiros de software na Meta podem receber até US$ 480.000 de salário base, enquanto engenheiros de aprendizado de máquina podem ganhar até US$ 440.000. Designers de produto e pesquisadores também costumam ter salários acima de US$ 200.000.

Esses valores refletem apenas os salários anuais, excluindo opções de ações, bônus de assinatura e outros benefícios, que podem muitas vezes triplicar a compensação total.

Aqui estão as faixas salariais oferecidas pela Meta para cargos-chave, com base nos registros do primeiro trimestre de 2025:

Inteligência Artificial:

Engenheiro de Pesquisa em IA : até US$ 440.000

Cientista de Pesquisa em IA : US$ 179.481 a US$ 232.000

Gerente de Marketing de Produto em IA : US$ 220.000

Engenheiro de Aprendizado de Máquina : US$ 165.000 a US$ 440.000

Cientista de Pesquisa em Aprendizado de Máquina : US$ 232.000

Engenheiro de Pesquisa: US$ 154.840 a US$ 400.000

Dados:

Cientista de Dados : até US$ 270.000

Analista de Dados : US$ 168.000 a US$ 204.000

Gerente de Engenharia de Dados : US$ 224.028 a US$ 275.282

Engenheiro de Dados Sênior : US$ 189.066 a US$ 209.720

Cientista de Dados Sênior : US$ 204.541 a US$ 227.559

Gerente de Ciência de Dados: US$ 248.920 a US$ 301.619

Engenharia:

Engenheiro de Software : US$ 120.000 a US$ 480.000

Engenheiro de Software Sênior : US$ 194.467 a US$ 302.134

Gerente de Engenharia: US$ 246.536 a US$ 288.767

Gestão de Produto e Programas:

Gerente de Produto : US$ 161.606 a US$ 314.159

Designer de Produto : US$ 159.000 a US$ 283.693

Diretor de Design de Produto: US$ 321.538

Pesquisa: