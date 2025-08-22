Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 16h53.
O ChatGPT foi treinado para priorizar respostas corretas, consistentes e seguras. Esse é o comportamento esperado: evitar contradições e oferecer informações de confiança. Mas quando o usuário pede para ele errar de propósito, algo curioso acontece.
O modelo precisa “quebrar” sua programação natural e inventar falhas, o que abre uma janela rara para observar sua forma de raciocínio.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Ao solicitar erros intencionais, a IA pode:
Isso acontece porque, mesmo errando, o ChatGPT mantém a estrutura de explicar a lógica por trás do erro. Ele não “desliga” a análise; apenas reconstrói o raciocínio para parecer falho.
Pedir que a IA erre pode ser útil em vários contextos:
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS