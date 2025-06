A Netflix registrou patentes que indicam uma nova estratégia para personalizar ainda mais a experiência dos usuários, indo além das recomendações tradicionais. A empresa desenvolve tecnologias que poderão customizar trailers, filmes e séries com base nas preferências individuais de cada assinante.

As patentes mais recentes descrevem dois caminhos principais. No primeiro, a plataforma poderá gerar diferentes versões de trailers para o mesmo conteúdo, com trechos específicos escolhidos conforme o gosto do espectador. Um usuário que consome mais comédias, por exemplo, verá um trailer que prioriza as cenas cômicas do filme. Já outro, mais interessado em um ator específico, poderá ver esse artista em destaque.

A personalização não se limita a vídeos promocionais. A Netflix também planeja retomar produções interativas, com escolhas moldadas por algoritmos que analisam o histórico de visualização do usuário. As decisões oferecidas em cada cena seriam diferentes para cada perfil, tornando as histórias mais dinâmicas e imersivas.

As propostas representam uma evolução dos primeiros experimentos da empresa no formato interativo, como o filme Black Mirror: Bandersnatch (2018) e Kimmy vs the Reverend (2020). Na época, todos os usuários recebiam as mesmas opções. Agora, a personalização seria automatizada e adaptativa, com apoio de aprendizado de máquina.

IA entra de vez na produção de conteúdo

As patentes se somam a outras iniciativas recentes da plataforma.

Em maio, a Netflix reformulou sua interface, introduzindo novos atalhos, sugestões baseadas no humor do espectador e uma ferramenta de busca com IA generativa. O objetivo é reduzir o tempo de decisão e aumentar o engajamento — fundamental para impulsionar o modelo de negócios com publicidade.

Para especialistas do setor, como Phil Petitpont, cofundador da startup Moments Lab, o conceito de storytelling dinâmico tem grande potencial de viralização, segundo o Business Insider. Ele compara a ideia a jogos com narrativas cinematográficas ramificadas, como os da Quantic Dream ou o título Death Stranding.

Já o executivo Bryn Mooser, da Asteria, afirmou ao Business Insider que enxerga com otimismo o uso da IA em trailers customizados. Segundo ele, soluções que entreguem conteúdo mais próximo do gosto do usuário aumentam a chance de conversão e satisfação.