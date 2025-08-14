Preocupado com a IA? A estratégia da Netflix guarda o segredo para sobreviver à essa transformação

No ano de 2000, o então CEO da Netflix, Reed Hastings, tentou vender sua empresa por US$ 50 milhões à Blockbuster, gigante do entretenimento domiciliar da época.

O encontro, marcado por um misto de arrogância e descaso por parte da Blockbuster, terminou com risadas e portas fechadas.

O que muitos não percebem é que a derrota da empresa texana não foi causada pelo streaming, mas sim por um pequeno disco prateado. As informações foram retiradas de Inc. Magazine.

O erro que custou bilhões: ignorar a mudança de formato

O VHS foi substituído pelo DVD, e esse movimento mudou silenciosamente o modelo de negócios da indústria. DVDs eram mais baratos de produzir, mais simples de distribuir e não exigiam rebobinamento — um fator que aumentava a experiência do consumidor. Mas, acima de tudo, os DVDs tornaram possível o modelo de assinatura, algo que a Netflix entendeu antes de todo mundo.

Hoje, muitos líderes de negócio olham para a inteligência artificial com a mesma confiança que os executivos da Blockbuster demonstraram há 25 anos.

O receio generalizado não está apenas na automação ou na substituição de profissionais, mas em perder o controle sobre o próprio futuro. E é aqui que entra a lição mais importante deixada pela Netflix: sobreviver à disrupção exige mais do que tecnologia exige leitura estratégica de dados.

Como a Netflix venceu com dados (e o que isso tem a ver com IA)

O que garantiu a sobrevivência e o crescimento da Netflix ao longo das décadas foi sua obsessão por dados. Antes mesmo da era dos algoritmos avançados, a empresa já estudava padrões de comportamento, testava modelos de consumo e monitorava tendências com precisão quase cirúrgica.

Quando o streaming se tornou viável, a empresa já sabia o que seus clientes queriam assistir — e quanto estavam dispostos a pagar por isso.

O diferencial competitivo da Netflix nunca foi apenas tecnológico. Foi a capacidade de transformar dados em decisões.

Esse mesmo princípio é essencial agora, quando a inteligência artificial exige mais que uma adoção apressada de ferramentas automatizadas. É preciso saber onde aplicar, por que aplicar e o que se espera colher de resultado.

