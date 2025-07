Com mudança de postura dos EUA, Nvidia intensifica presença no mercado chinês de IA

Com a mudança de postura do governo dos EUA, a Nvidia anunciou a retomada da venda de chips avançados H20 para inteligência artificial à China, medida que resultou em alta de 5% nos papéis da empresa. Após o anúncio, o CEO Jensen Huang revelou que a empresa aumentará o fornecimento desses chips nos próximos meses e que espera levar semicondutores mais avançados para o segundo maior mercado de tecnologia do mundo.

Huang fez os comentários em um evento realizado em Pequim. A revogação das restrições ao modelo H20, desenvolvido especificamente para a China e com vendas ao país proibidas desde abril, faz parte de negociações sobre terras raras, segundo o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

"O H20 foi liberado da proibição, a largura de banda da memória é extremamente boa e ele será excelente para LLMs e outros modelos novos", disse Huang. O CEO já havia alertado que a posição de liderança da Nvidia poderia ser prejudicada sem as vendas para a China e que as restrições poderiam estimular o desenvolvimento de alternativas locais. Desenvolvedores chineses já estão sendo atraídos pela Huawei com chips fabricados localmente.

Em entrevista, Huang também afirmou que as licenças para pedidos da China seriam aprovadas rapidamente, destacando que "muitos pedidos já estão na fila". No entanto, empresas chinesas precisam ainda buscar aprovação do governo dos EUA.

Além do H20, a Nvidia anunciou o desenvolvimento de um novo chip para clientes chineses, chamado RTX Pro GPU, que também estará em conformidade com as restrições de exportação dos EUA. Huang explicou que o chip foi projetado especificamente para fábricas inteligentes e treinamento de robôs, áreas de inovação tecnológica intensa na China.

Esse anúncio indica que o CEO, que tem adotado postura diplomática em relação aos EUA e à China, conseguiu garantias do governo Trump de que não haverá banimento do novo produto. No evento, Huang também elogiou os modelos de IA de empresas chinesas, como DeepSeek, Alibaba e Tencent, destacando que a IA está "revolucionando" as cadeias de suprimentos.

O que são terras raras?

Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos essenciais para o funcionamento de diversos dispositivos eletrônicos, de smartphones e televisores até turbinas eólicas e carros híbridos.

Apesar de não serem exatamente “raros”, eles são essenciais para o desenvolvimento tecnológico, mesmo que usados em pequenas quantidades. Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), 70% da produção global é dominada pela China, o que gera preocupações com segurança nacional por parte de países como os Estados Unidos.