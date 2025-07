Demis Hassabis, líder de IA do Google, é apontado como possível futuro CEO da empresa

Em uma era marcada pela inteligência artificial, é natural esperar que os CEOs das principais empresas de tecnologia estejam alinhados com essa tendência de mercado. Nesse contexto, o nome de Demis Hassabis, fundador da DeepMind e atual líder do Google DeepMind, surge como um dos cotados para futuro CEO da empresa, possivelmente substituindo Sundar Pichai, que ocupa o cargo desde 2015, quando assumiu o posto do fundador Larry Page.

Demis Hassabis, um dos líderes mais influentes do Google, já passou por momentos em que buscou manter sua unidade à parte do gigante das buscas. Fundador da DeepMind e uma das mentes por trás dos avanços mais importantes da IA, Hassabis foi gradualmente colocado no centro do universo do Google nos últimos dois anos.

Em 2014, sua empresa foi adquirida por US$ 650 milhões de dólares, mas foi somente em 2023 que o Google decidiu integrar a unidade com seus próprios esforços internos de IA, criando uma superpotência no setor, com Hassabis no comando de um dos times mais poderosos da companhia.

Com a fusão, ele teve de lidar com uma série de desafios internos, incluindo a tarefa de gerir uma equipe de mais de 6 mil pessoas e resolver as questões políticas que surgiram entre as equipes concorrentes. A fusão, que uniu as equipes da DeepMind e do Google Brain, também trouxe desafios técnicos e logísticos, uma vez que as duas unidades utilizavam tecnologias de programação distintas – uma escolha de Hassabis para evitar dependências do Google.

Atualmente, fontes internas do Google apontam que ele pode estar sendo preparado para assumir o cargo de CEO da empresa, sucedendo Sundar Pichai. Embora a posição ainda pareça distante para muitos, outros acreditam que essa ascensão é natural, dada a importância estratégica de Hassabis para os esforços de IA do Google.

Para alguns próximos de Hassabis, ele não se interessa pelas responsabilidades que vêm com o cargo de CEO, principalmente porque isso o afastaria de sua verdadeira paixão: a pesquisa científica, especialmente em áreas como inteligência artificial geral (AGI), algo que ele já apontou como seu principal objetivo.

Quem é e o que pensa Demis Hassabis?

Embora a posição de CEO de uma das maiores empresas do mundo possa ser tentadora, Hassabis é descrito por muitos como, primeiro, um homem da ciência e, segundo, um líder corporativo. Ele mesmo indica que sua missão é guiar a IA para ser a ferramenta que vai curar doenças, não para gerenciar um império corporativo.

Atualmente, ele ocupa uma posição de poder dentro do Google, liderando o Google DeepMind enquanto a empresa concorre na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial. Seu trabalho recente, como a criação de sistemas para o entendimento das proteínas humanas e suas pesquisas sobre AGI, lhe garantiu reconhecimento mundial, incluindo um Prêmio Nobel de Química.

No entanto, o maior desafio ainda é equilibrar suas ambições científicas com as demandas de uma corporação de capital aberto.

Para ele, a IA é uma ferramenta essencial na busca pelo conhecimento e pela transformação do mundo, mas o futuro dessa tecnologia, assim como seu impacto sobre a sociedade, ainda precisa ser completamente compreendido.

Em um cenário no qual as preocupações com o uso militar da IA e com os impactos econômicos das inovações se intensificam, Hassabis continua defendendo a necessidade de uma abordagem global para enfrentar os desafios éticos e científicos dessa revolução.