79% das empresas testam agentes de IA, mas só metade colocou em produção. Entenda o motivo

A adoção de agentes de inteligência artificial avançou rapidamente, mas os números mudam bastante conforme a pesquisa define as maneiras que as ferramentas são implementadas.

A pesquisa realizada pela PwC aponta que 79% dos executivos afirmam que suas empresas já adotam agentes de IA. Já análises que consideram especificamente sistemas em produção encontram percentuais bem menores.

Já o levantamento compilado pela BvLogic, por exemplo, aponta que apenas 31% das empresas têm ao menos um agente de IA em produção.

A diferença ajuda a explicar por que tantas empresas estão experimentando a tecnologia sem necessariamente incorporá-la às operações.

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O teste funciona, mas a operação é outra etapa

Criar um agente capaz de executar uma tarefa em um ambiente controlado pode ser relativamente simples.

O cenário muda quando ele precisa acessar sistemas internos, lidar com dados reais, seguir regras da empresa e continuar funcionando diante de situações que não apareceram durante o teste.

Um agente pode até apresentar bons resultados durante uma demonstração, mas não significa que está pronto para executar uma atividade que afete clientes, pagamentos, documentos ou processos internos sem supervisão adequada.

Governança pesa na decisão

Quanto maior a autonomia concedida à tecnologia, maior também a necessidade de estabelecer limites claros. Quem pode autorizar uma ação? Quais informações o agente pode acessar? Quando uma pessoa precisa revisar o resultado? O que acontece quando a ferramenta erra?

De acordo com levantamento feito pela Kore.ai, 62% das empresas entrevistadas já adiaram implantações por preocupações relacionadas a governança e observabilidade, enquanto 53% admitem ter colocado um agente em produção sem compreender ou confiar completamente em seu comportamento.

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Falta de avaliação também trava projetos

Outro ponto é medir se o agente realmente funciona para a tarefa proposta. Testar uma tecnologia apenas pela qualidade de algumas respostas pode esconder falhas que aparecem quando ela precisa lidar com centenas ou milhares de situações diferentes.

A BvLogic aponta que lacunas de avaliação estão entre os principais obstáculos para que projetos de agentes avancem para a produção. O levantamento indica que 88% dos projetos-piloto não chegam a essa etapa, segundo os dados compilados pela organização.

Por isso, antes de ampliar o uso, empresas precisam definir critérios objetivos: quais tarefas serão automatizadas, quais resultados são esperados, quais erros são aceitáveis e quando a intervenção humana será obrigatória.

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O profissional também precisa mudar de papel

A expansão dos agentes modifica o tipo de conhecimento necessário dentro das empresas. Profissionais envolvidos nesses projetos precisam entender processos, identificar onde a automação faz sentido, acompanhar resultados e reconhecer situações que exigem intervenção humana.

Isso vale para áreas de tecnologia, mas também para marketing, atendimento, recursos humanos, finanças e operações. Quanto mais um agente passa a executar etapas de um processo, maior é a importância de quem consegue supervisionar seu trabalho e conectar a tecnologia aos objetivos reais da área.