ChatGPT ainda lidera, e com folga, popularidade de apps com IA generativa

O ChatGPT é o aplicativo com funções de inteligência artificial generativa mais popular do mercado. No mais novo relatório da Andressen Horowitz que analisa o posicionamento dos principais produtos focados em modelos de IA, o robô da OpenAI mostrou dominância em diferentes frentes. De 2025 para cá, a empresa percebeu que o número de usuários ativos subiu semanalmente de 500 milhões para 900 milhões, fazendo com que pouco mais de 75% do consumo de IA generativa seja comandado pelo ChatGPT.

Conforme o estudo, o ChatGPT ocupa o primeiro lugar nas listas de sites com produtos de IA generativa e aplicativos para dispositivos móveis. Para os que utilizam websites, o Gemini é o segundo produto mais procurado, seguido pelo Canva, que adicionou funções de IA nos usos comuns. Já para usuários que preferem interagir com os modelos em um celular, o CapCut é o segundo favorito e o Gemini fica em terceiro lugar na disputa por atenção.

Em nota, a empresa explicou que incluiu, pela primeira vez, aplicativos que mudaram seu funcionamento, adicionando ferramentas de IA para agilizar processos, ao invés de estudar somente aqueles feitos com o intuito de conversação. "O resultado é o que acreditamos ser um retrato mais preciso de como as pessoas usam realmente a IA, embora a maioria dos principais produtos continue sendo nativa da IA", comunicou a Andressen Horowitz em publicação oficial.

ChatGPT vs. Gemini

Entre os aplicativos que se popularizaram como as aplicações padrão de IA, o ChatGPT e o Gemini disputam a liderança. Conforme a pesquisa, 10% da população global faz uso da ferramenta da OpenAI ao menos uma vez na semana, mas o produto do Google tem registrado crescimento: em comparação com o ano passado, o Gemini teve um aumento de 258% no número de assinantes pagos.

As sessões por mês no Gemini também estão crescendo. Em janeiro de 2026, foram mais de 50 milhões de conversas em dispositivos móveis, mas o ChatGPT disparou com pouco mais de 100 milhões no mesmo período. A pesquisa também aponta que a tendência a ser dominada pela OpenAI é a de transformar a IA em um "ponto inicial para tudo: compras, agendamentos, pesquisas, saúde e vida diária".

Busca por imagens e tarefas de rotina

O Google tem se movimentado para replicar as intenções com estratégias que incluem transformar o Gemini em um agente multifuncional, conceito que descreve sistemas capazes de executar tarefas completas, e não apenas responder perguntas. Empresas como o Alibaba anunciaram recentemente sistemas semelhantes, como o Qwen3.5, focado em executar ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O avanço indica que a disputa entre gigantes da tecnologia se desloca do campo das respostas generativas para a automação prática de tarefas digitais.

Outro ponto de atenção são as imagens geradas por IAs, que lideram a procura pelas ferramentas de cunho criativo. O aplicativo de vídeos Sora, da OpenAI, atraiu 1 milhão de downloads mais rápido do que o app principal e hoje tem mais de 3 milhões de uusários ativos diariamente. Agentes classificados como "horizontais", como o OpenClaw, também foram apontados pela pesquisa como em crescimento, mas com dificuldades para atingir o consumidor da mesma forma que o ChatGPT.