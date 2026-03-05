Inteligência Artificial

Google lança Canvas no Modo IA para programação, escrita criativa e mais

Modo IA do Google adiciona funções de Canvas para usuários; ferramenta começa a ser testado nos EUA, mas deve seguir para lançamento global

Maria Eduarda Cury
Publicado em 5 de março de 2026 às 13h54.

O Google adicionará o Canvas a partir do modo de inteligência artificial da pesquisa do site. Disponível, por hora, para usuários dos Estados Unidos, a função está disponível como uma categoria adicional a partir do botão "+" encontrado no lado esquerdo da aba de 'Pergunte o que quiser' encontrada no Modo IA.

Anteriormente, o Canvas estava somente integrado ao aplicativo do Gemini, mas agora chega com mais funções para a pesquisa de navegador. Os testes para o Modo IA começaram com uma janela voltada para a visualização de planos de viagem e atividades sugeridas antes de ser lançado com as funcionalidades completas.

"Quer alguma inspiração? Uma ideia que adoramos dos primeiros testadores foi um painel para visualizar e acompanhar informações sobre bolsas de estudo acadêmicas, incluindo todos os diferentes requisitos, prazos e valores em dólares", diz a nota oficial da empresa.

Veja, a seguir, o vídeo de anúncio da nova ferramenta:

Programação, criação e mais

Ao selecionar o Canvas e pedir algo para a IA do Google, as respostas são apresentadas a partir de um painel que permite reorganização de ideias e abertura para desenvolvimento de ferramentas. Também é possível utilizar a função para programar ou iniciar uma escrita criativa; as duas abas permanecem abertas de forma simultânea para estimular a criatividade do usuário.

Até o momento, as ferramentas do Canvas só estão disponíveis em inglês e não há previsão de lançamento para outras regiões fora dos EUA.

