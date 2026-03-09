Localiza entra no ChatGPT e agora permite iniciar o aluguel de um carro direto pela IA

Planejar uma viagem pode começar de muitas formas. Abrir dezenas de abas no navegador, comparar modelos de carro, checar preços e disponibilidade em diferentes cidades costuma fazer parte do ritual. A Localiza quer encurtar esse caminho e levar tudo para dentro de uma conversa.

A empresa brasileira acaba de lançar um aplicativo integrado diretamente ao ChatGPT, da OpenAI. Com a novidade, usuários poderão iniciar o processo de alugar um carro, assinar um veículo ou procurar um seminovo dentro da própria interface da inteligência artificial, sem precisar navegar pelo site ou pelo aplicativo tradicional da companhia.

A experiência funciona de maneira simples: em vez de clicar em menus ou aplicar filtros, o usuário descreve o que precisa em linguagem natural. Algo como "vou viajar com cinco pessoas para a Serra Gaúcha e preciso retirar um carro no aeroporto de Porto Alegre" ou "procuro um hatch automático econômico, ano 2023 ou mais novo". A inteligência artificial interpreta o pedido, sugere opções e organiza a busca antes de encaminhar o cliente para a finalização da transação.

Segundo a empresa, o aplicativo coloca a Localiza entre as primeiras companhias da América Latina a transformar IA generativa em canal direto de negócios, aproveitando o crescimento das interfaces conversacionais como porta de entrada para serviços digitais.

"Acreditamos na tecnologia como um meio poderoso para transformar a experiência dos nossos clientes", afirma André Petenussi, CTO da Localiza&Co. "As pessoas esperam cada vez mais fluidez na jornada digital. Estar dentro do ChatGPT é um passo para simplificar essa experiência".

Na prática, o sistema funciona como uma camada de planejamento. A IA ajuda o usuário a definir o tipo de carro mais adequado, comparar opções de aluguel ou entender planos de assinatura. Depois disso, um clique leva o cliente para o ambiente seguro da Localiza, onde a transação é concluída com os sistemas tradicionais da empresa.

O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia de incorporar inteligência artificial ao negócio. A Localiza já utiliza algoritmos para prever demanda de veículos, otimizar a gestão da frota e automatizar parte do atendimento ao cliente. Uma das ferramentas mais conhecidas é a assistente virtual Liza, responsável por interações automatizadas com usuários.

A tecnologia também aparece nos bastidores da operação. A empresa afirma ter telemetria embarcada em 100% da frota, o que permite monitorar condições dos veículos e planejar manutenções de forma preditiva. Nas agências físicas, recursos como a retirada digital, chamada internamente de Fast, reduzem etapas no atendimento presencial.

Ao levar seus serviços para dentro de uma plataforma de IA generativa, a companhia aposta em um comportamento que começa a ganhar força na internet: a substituição da navegação tradicional por interfaces de conversa. Em vez de procurar serviços em sites ou aplicativos, o usuário simplesmente pergunta, e a tecnologia organiza as opções.

Se a ideia funcionar, o futuro de alugar um carro pode começar não em um site de mobilidade, mas em uma pergunta simples feita a uma inteligência artificial.