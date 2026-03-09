Testamos 5 ferramentas de IA que prometem substituir o Excel no trabalho

O Excel foi durante décadas a principal ferramenta para análise de dados no trabalho. Agora, uma nova geração de plataformas baseadas em inteligência artificial promete mudar essa dinâmica.

Essas soluções permitem analisar planilhas usando linguagem natural, gerar gráficos automaticamente e identificar padrões sem precisar dominar fórmulas complexas.

Testamos cinco ferramentas que competem diretamente com planilhas tradicionais e mostram como a inteligência artificial está mudando a forma como profissionais lidam com dados.

Rows transforma planilhas em ferramentas conversacionais

O Rows é uma plataforma de planilhas que já nasce integrada com IA. Em vez de depender apenas de fórmulas, o usuário pode interagir com os dados usando linguagem natural.

A ferramenta permite criar visualizações, gerar insights e automatizar tarefas diretamente dentro da planilha. O objetivo é competir com plataformas como Google Sheets e o próprio Excel.

Na prática, o Rows funciona como uma interface híbrida entre planilha tradicional e assistente de análise de dados.

Julius AI transforma planilhas em análises automáticas

O Julius AI é especializado em análise de dados. A ferramenta permite enviar arquivos Excel ou CSV e fazer perguntas diretamente sobre os dados.

Com comandos simples, o sistema gera gráficos, cálculos e interpretações automáticas. Isso facilita análises exploratórias rápidas sem necessidade de programação.

A proposta lembra o funcionamento de assistentes baseados em OpenAI, mas focados especificamente em dados e estatística.

Polymer e Akkio levam análise de dados para outro nível

O Polymer transforma planilhas em bancos de dados visuais. A ferramenta organiza informações automaticamente e cria dashboards sem exigir fórmulas complexas.

Já o Akkio aposta em análises preditivas. A plataforma permite criar modelos de aprendizado de máquina para prever tendências com base em dados de planilhas.

Esse tipo de solução aproxima ferramentas de análise avançada do usuário comum, sem exigir conhecimento de ciência de dados.

Excel também entra na corrida com Copilot

A própria Microsoft respondeu à nova onda com o Copilot integrado ao Excel. O assistente de IA ajuda a gerar fórmulas, criar gráficos e interpretar grandes volumes de dados.

Com a integração da IA generativa, usuários podem pedir análises diretamente na planilha, sem precisar escrever comandos complexos.

O movimento reflete uma tendência mais ampla: cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam na fase inicial de adoção.

Uma aula gratuita mostra como usar inteligência artificial no trabalho

Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial de forma prática, existe uma aula gratuita de 15 minutos apresentada por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e especialista em IA executiva. Professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela explica como profissionais podem usar IA no dia a dia sem conhecimento técnico.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo mostra como ferramentas de IA podem aumentar a produtividade, automatizar tarefas e melhorar decisões profissionais.

