ChatGPT agora pode cancelar assinaturas de serviços automaticamente; entenda novo recurso

ChatGPT: entenda como funciona novo recurso (Cheng Xin/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16h09.
Uma nova funcionalidade da inteligência artificial começa a ganhar destaque: a capacidade de cancelar assinaturas de serviços online automaticamente, evitando processos burocráticos e poupando tempo dos usuários.
A funcionalidade foi testada recentemente por Geoffrey A. Fowler, jornalista do The Washington Post, que utilizou um agente de IA do ChatGPT para realizar essas tarefas.
O recurso está disponível no modo agente do ChatGPT Plus, que custa US$ 20 por mês (cerca de R$ 106). O usuário fornece os dados de login e autoriza a IA a navegar nos sites em seu nome, localizar e acionar o cancelamento.
Fowler relatou que o sistema conseguiu cancelar serviços como Netflix, Spotify, Dropbox e o próprio ChatGPT, mas não funcionou em plataformas como Amazon Prime, Google One ou Uber One, devido a bloqueios técnicos ou complexidade das interfaces.
O avanço é resultado da capacidade da IA de ler imagens e interpretar interfaces web a partir de capturas de tela, realizar cliques e inserir dados, tarefas que antes eram quase impossíveis para softwares convencionais.
Apesar do potencial, há limites e riscos nesse tipo de automação. Serviços que envolvem pagamentos financeiros costumam dificultar cancelamentos, com interfaces confusas ou bloqueios a agentes de IA, para reter usuários. Além disso, o ChatGPT atua com uma identidade de representante da OpenAI, não do usuário, o que pode gerar interrupções ou falhas em alguns sites.
A segurança também é crucial: compartilhar senhas exige precauções, como usar termos exclusivos para cada serviço e garantir que o ChatGPT não armazene dados confidenciais.