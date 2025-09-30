Inteligência Artificial

ChatGPT agora pode cancelar assinaturas de serviços automaticamente; entenda novo recurso

ChatGPT pode te ajudar a cancelar assinaturas automaticamente, simplificando processos online

ChatGPT: entenda como funciona novo recurso (Cheng Xin/Getty Images)

ChatGPT: entenda como funciona novo recurso (Cheng Xin/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16h09.

Uma nova funcionalidade da inteligência artificial começa a ganhar destaque: a capacidade de cancelar assinaturas de serviços online automaticamente, evitando processos burocráticos e poupando tempo dos usuários.

A funcionalidade foi testada recentemente por Geoffrey A. Fowler, jornalista do The Washington Post, que utilizou um agente de IA do ChatGPT para realizar essas tarefas.

O recurso está disponível no modo agente do ChatGPT Plus, que custa US$ 20 por mês (cerca de R$ 106). O usuário fornece os dados de login e autoriza a IA a navegar nos sites em seu nome, localizar e acionar o cancelamento.

Fowler relatou que o sistema conseguiu cancelar serviços como Netflix, Spotify, Dropbox e o próprio ChatGPT, mas não funcionou em plataformas como Amazon Prime, Google One ou Uber One, devido a bloqueios técnicos ou complexidade das interfaces.

Como a tecnologia funciona

O avanço é resultado da capacidade da IA de ler imagens e interpretar interfaces web a partir de capturas de tela, realizar cliques e inserir dados, tarefas que antes eram quase impossíveis para softwares convencionais.

Apesar do potencial, há limites e riscos nesse tipo de automação. Serviços que envolvem pagamentos financeiros costumam dificultar cancelamentos, com interfaces confusas ou bloqueios a agentes de IA, para reter usuários. Além disso, o ChatGPT atua com uma identidade de representante da OpenAI, não do usuário, o que pode gerar interrupções ou falhas em alguns sites.

A segurança também é crucial: compartilhar senhas exige precauções, como usar termos exclusivos para cada serviço e garantir que o ChatGPT não armazene dados confidenciais.

Acompanhe tudo sobre:ChatGPTChatbotInteligência artificialTecnologia

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI lança o Sora App e entra na disputa das redes sociais com vídeos de IA

Periodic Labs: conheça a startup de IA que está atraindo talentos de OpenAI, Google e Meta

IA não vai substituir agentes de call center tão cedo, diz consultoria

O navegador que faz por você: Opera lança Neon, sua aposta de browser com IA

Mais na Exame

Negócios

A frustração dela virou uma marca nacional vendida por US$ 750 mi: ‘Eu não conseguia deixar para lá’

Future of Money

Tether investe US$ 1 bilhão em bitcoin e expande reserva por trás de 'dólar digital'

Pop

2026 terá 9 dos 10 feriados em dias úteis; saiba quais são as folgas do ano que vem

Mercados

WEG anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão em construção de nova unidade e ampliação do parque fabril