OpenAI lança assinatura exclusiva do ChatGPT para a Índia por menos de R$ 25 mensais

Em 2023, a Índia superou a China como nação mais populosa do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. Atualmente, o país já representa o segundo maior mercado da OpenAI em número de usuários – atrás apenas dos EUA e à frente do Brasil –, mas pode alcançar a liderança também nesse quesito em breve.

ChatGPT Go, uma assinatura exclusiva para a Índia, com um custo de 399 rúpias por mês – equivalente à US$ 4,57 ou pouco menos de R$ 25 na cotação do dia. Esse valor faz do novo plano o mais acessível da empresa até agora. Para efeitos de comparação, o de entrada para o Brasil (ChatGPT Plus) Nesta terça-feira, 19, a OpenAI anunciou o lançamento do, uma assinatura exclusiva para a Índia, com um custo de 399 rúpias por mês – equivalente à US$ 4,57 ou pouco menos de R$ 25 na cotação do dia. Esse valor faz do novo plano o mais acessível da empresa até agora. Para efeitos de comparação, o de entrada para o Brasil (ChatGPT Plus) custa US$ 20 mensais , ou seja, quase cinco vezes mais.

É comum que empresas ofereçam planos mais baratos na Índia, devido ao grande número de usuários de internet, que já ultrapassa um bilhão, e ao caráter estratégico do mercado indiano para diversas companhias globais.

Para a OpenAI, expandir sua base na Índia faz parte da estratégia para superar os 500 milhões de usuários diários e, no futuro, alcançar bilhões de pessoas interagindo com a inteligência artificial da empresa todos os dias.

No início deste ano, o CEO Sam Altman se reuniu com o Ministro de Tecnologia da Informação da Índia para discutir o desenvolvimento de um ecossistema de IA acessível, uma medida que pode acelerar ainda mais a adoção da tecnologia no país.

O que oferece o ChatGPT Go?

O ChatGPT Go oferece vantagens significativas em relação à versão gratuita: usuários podem enviar até dez vezes mais mensagens e gerar dez vezes mais imagens, além de contar com tempos de resposta mais rápidos.

Esse plano foi criado especialmente para indianos que buscam maior acesso às capacidades avançadas do ChatGPT por um preço mais acessível. Em comparação com os planos existentes, o ChatGPT Pro, a versão mais avançada, custa 19.900 rúpias por mês (aproximadamente US$ 228,27), enquanto o ChatGPT Plus, de nível intermediário, pode ser assinado por 1.999 rúpias (cerca de US$ 23), ou mais de cinco vezes o preço do ChatGPT Go.