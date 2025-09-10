Esse é o motivo número 1 para você nunca usar o ChatGPT como se fosse o Google

Muitos usuários utilizam o ChatGPT como se fosse um mecanismo de busca tradicional, digitando perguntas e esperando por respostas rápidas. Mas essa abordagem pode comprometer a confiabilidade da informação obtida.

É importante entender que, ao contrário do Google, que direciona para conteúdos produzidos por especialistas e citações reais, o ChatGPT gera respostas com base em padrões estatísticos aprendidos durante seu treinamento, sem garantir precisão histórica ou fonte verificável.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Essa distinção afeta profundamente a forma como devemos usar cada ferramenta.

O que o ChatGPT faz e o que o Google oferece

Enquanto o Google indexa bilhões de páginas e permite acesso direto a conteúdos originais, o ChatGPT sintetiza respostas baseadas em dados de treinamento interno, gerando um texto único sem apresentar links ou referências.

Essa diferença leva a uma maior produtividade em tarefas como explicações gerais ou reuniões para gerar ideias, mas também cria riscos, especialmente em temas que exigem precisão e verificação de informações.

Os perigos de usar o ChatGPT como buscador

Ferramentas como ChatGPT são suscetíveis a alucinações — a produção de informações falsas ou fabricadas com aparência convincente. Esses erros podem passar despercebidos se o usuário não verifica outras fontes como Google ou artigos especializados.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Além disso, o ChatGPT não oferece atualizações em tempo real, pois seu conhecimento é estático, baseado nos dados com os quais foi treinado.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS